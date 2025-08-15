Дратує повільна зарядка? Топ 3 пристрої, які зарядять смартфон "за секунди"

Експерти назвали найкращі зарядні пристрої для смартфонів, потужності яких вистачить для швидкого напою навушників, годинників і навіть ноутбуків.

Сучасні телефони мають різні можливості зарядки, тому варто переконатися, що адаптер найкраще підходить для вашого пристрою. Наприклад, iPhone 16 для швидкої зарядки потрібен адаптер потужністю всього 20 Вт або вище. Але така модель, як Xiaomi 15 Ultra, підтримує зарядку потужністю до 90 Вт, а отже, для досягнення максимальної продуктивності знадобиться адаптер більшої потужності, пише techradar.com.

UGreen Nexode Mini 30W

UGreen Nexode Mini 30 Вт має достатню потужність для активації швидкої зарядки більшості сучасних смартфонів — досить просто підключити його до кабелю USB-C, і все готово. Крім того, він регулярно продається за ціною трохи більше 10 доларів.

Зарядка UGreen Nexode Mini 30W Фото: Future

Під час тестів Nexode Mini показав себе на високому рівні, а його компактний корпус виявився дуже зручним для використання під час поїздки на поїзді (в обмеженому просторі). У нього всього один порт USB-C, але якщо потрібно просто зарядити смартфон або пару бездротових навушників, це не повинно стати проблемою.

Крім дуже компактної складаної конструкції, Nexode Mini має гарний зовнішній вигляд і вбудований захист від перенапруги, перегріву, короткого замикання та інших несправностей. Його можна придбати в синьому або сріблясто-сірому кольорі — різноманітність порівняно з типовими чорно-білими моделями.

Зарядний пристрій UGreen Uno 100W

Потужність пристрою становить 100 Вт, її можна розподілити по чотирьох портах, або ж усі 100 Вт можна спрямувати через порт USB-C 1.

Зарядка UGreen Uno Charger 100W Фото: Future

Ця модель має хороші характеристики, універсальна завдяки наявності портів USB-C і роз'єму USB-A. Але головна родзинка UGreen Uno Charger 100W — дисплей. Він відображає цілий спектр емоцій: від радості і здивування до рум'янцю, — і деякі з них прив'язані до рівня зарядки пристрою.

Гаджет підходить для зарядки телефона, контролерів Dualsense і навіть ноутбука. З огляду на високу максимальну вихідну потужність, безліч портів і цікавий дисплей, ціна зарядки дуже демократична: UGreen Uno Charger 100W коштує 60 доларів. Якщо не потрібна така висока потужність, підійде модель UGreen Nexode RG 65W.

Зарядний пристрій Anker 140W, 4 порти, PD 3.1

Anker Charger 140 Вт пропонує швидку зарядку через кілька портів, чудову продуктивність і навіть постачається з кабелем USB-C у комплекті.

Зарядка Anker Charger 140W, 4 Port, PD 3.1 Фото: Future

Як і UGreen Uno, Charger 100 Вт оснащена дисплеєм, на якому відображається вся необхідна інформація про продуктивність зарядки і рівні температури. Складна конструкція і преміальний зовнішній вигляд роблять її ціну в 90 доларів цілком виправданою.

За бажання можна спрямувати максимальну потужність зарядного пристрою в 140 Вт через один порт, а це означає, що ця модель здатна навіть "оживити" такий телефон, як Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus Plus 5G, або навіть 14-дюймовий Apple MacBook Pro M4 2024 року випуску — на максимальній швидкості.

Раніше ми писали про те, як правильно заряджати телефон, щоб заощадити. Знання того, скільки часу займає зарядка телефону, допомагає виявити проблеми з ним, уникнути непотрібного очікування і максимально ефективно використовувати пристрій.