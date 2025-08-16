"Современное пугало": в Южной Корее для профилактики преступлений используют голографических полицейских

Полиция Сеула тестирует голографических полицейских в натуральную величину, чтобы повысить уровень безопасности у людей и предотвратить преступность в столице Южной Кореи.

Каждый вечер в одном из парков оживленного района Чон-гу в Сеуле появляется 3D-голограмма полицейского, рассказывающая прохожим, что "в чрезвычайных ситуациях полиция отреагирует немедленно" и что "везде есть камеры видеонаблюдения", сообщает ресурс Odditycentral.

Модель полицейского в натуральную величину, то есть около 170 см, была установлена в октябре прошлого года в качестве эксперимента, и уже оказала значительное влияние на снижение преступности в этом районе.

По данным Сеульского столичного полицейского управления, сравнение показателей до и после установки показало, что количество преступлений, совершенных в радиусе парка, снизилось примерно на 22%, что считается значительным результатом.

Полиция Южной Кореи подчеркнула, что, хотя эта технология не может напрямую арестовывать преступников, она дает существенные результаты в предотвращении преступлений и создании чувства безопасности, и что сфера ее применения может быть расширена в будущем, в зависимости от ситуации.

"Хотя при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не настоящий человек, само ощущение присутствия полиции оказало значительный сдерживающий эффект", — отметили в полиции.

В то же время, на широкую публику голограмма не произвела особого впечатления. Большинство пользователей в комментариях сравнивали ее с современным пугалом и шутили, что количество преступлений, возможно, снизилось, потому что люди стали бояться заходить в парк, увидев патрулирующего парк призрака полицейского.

К слову, научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций в Южной Корее объявил о завершении разработки системы Dejaview, которая может прогнозировать вероятность преступлений с помощью искусственного интеллекта. Разработчики создали карту прогнозируемой преступности, проанализировав для этого 32 656 записей преступлений с камер наблюдения.

Напомним, художница из Испании Алисия Фрамис решила выйти замуж за голограмму. По словам ее словам, такой спутник очень спокойный, заботливый, кушает только цифровую еду и всегда рядом.