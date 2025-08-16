"Сучасне опудало": у Південній Кореї для профілактики злочинів використовують голографічних поліцейських

Поліція Сеула тестує голографічних поліцейських у натуральну величину, щоб підвищити рівень безпеки у людей і запобігти злочинності в столиці Південної Кореї.

Щовечора в одному з парків жвавого району Чон-гу в Сеулі з'являється 3D-голограма поліцейського, яка розповідає перехожим, що "в надзвичайних ситуаціях поліція відреагує негайно" і що "скрізь є камери відеоспостереження", повідомляє ресурс Odditycentral.

Модель поліцейського в натуральну величину, тобто близько 170 см, була встановлена в жовтні минулого року як експеримент, і вже має значний вплив на зниження злочинності в цьому районі.

За даними Сеульського столичного поліцейського управління, порівняння показників до і після встановлення показало, що кількість злочинів, скоєних у радіусі парку, знизилася приблизно на 22%, що вважається значним результатом.

Поліція Південної Кореї наголосила, що, хоча ця технологія не може безпосередньо заарештовувати злочинців, вона дає суттєві результати в запобіганні злочинів і створенні почуття безпеки, і що сферу її застосування можна розширити в майбутньому, залежно від ситуації.

"Хоча при найближчому розгляді стає зрозуміло, що це не справжня людина, саме відчуття присутності поліції мало значний стримувальний ефект", — зазначили в поліції.

Водночас на широку публіку голограма не справила особливого враження. Більшість користувачів у коментарях порівнювали її з сучасним опудалом і жартували, що кількість злочинів, можливо, зменшилася, бо люди стали боятися заходити в парк, побачивши примару поліцейського, який патрулює парк.

До слова, науково-дослідний інститут електроніки та телекомунікацій у Південній Кореї оголосив про завершення розробки системи Dejaview, яка може прогнозувати ймовірність злочинів за допомогою штучного інтелекту. Розробники створили карту прогнозованої злочинності, проаналізувавши для цього 32 656 записів злочинів з камер спостереження.

Нагадаємо, художниця з Іспанії Алісія Фраміс вирішила вийти заміж за голограму. За її словами, такий супутник дуже спокійний, турботливий, їсть тільки цифрову їжу і завжди поруч.