Ярчайший OLED-дисплей на рынке: телевизор Panasonic бьет рекорды, но есть нюанс (фото)

Флагманский телевизор Panasonic Z95B оснастили одной из самых ярких OLED-панелей на рынке. Однако потребителям приходится выбирать между точной цветопередачей и максимальной яркостью.

Новый OLED-телевизор протестировали в издании TechRadar. Panasonic Z95B построен на базе на передового дисплея от LG и позиционируется как один из лидеров по яркости в своей нише. Но на практике журналисты выявили досадный минус: в режиме Filmmaker Mode, который рекомендуется для просмотра фильмов, потенциал яркости трудно раскрыть.

Этот пресет позволяет отображать контент с цветопередачей, максимально соответствующей замыслу режиссера. По умолчанию в Filmmaker Mode показатели яркости Z95B оказались неожиданно низкими. При отображении HDR-контента на 10% площади экрана пиковая яркость составила всего 992 нит. Для сравнения, его прямой конкурент LG G5, использующий ту же самую панель, в аналогичных условиях демонстрирует 2268 нит — более чем в два раза больше. Разница становится еще более заметной при просмотре SDR-контента, где модель LG оказалась в четыре раза ярче. Визуально при прямом сравнении изображение на Panasonic выглядит точным, но тусклым.

Телевизор Panasonic Z95B Фото: whathifi.com

Добиться от Panasonic Z95B сопоставимой с конкурентами яркости возможно, но для этого требуется ручная настройка. Пользователю необходимо в меню Filmmaker Mode поднять параметр "Яркость" (Luminance) со стандартного значения 70 до максимальных 100. В этом случае пиковая яркость действительно достигает уровня LG G5, около 2240 нит.

Однако у такого решения есть недостаток: принудительное повышение яркости приводит к потере точности изображения. Технические замеры показывают, что нарушается кривая EOTF (аналог гаммы для HDR), а значения Delta-E (погрешность цветопередачи) значительно возрастают. Таким образом, владельцы сталкиваются с дилеммой: либо смотреть контент в том виде, как его задумал автор, но с тусклой картинкой, либо использовать всю мощь панели, жертвуя точностью, ради которой режим Filmmaker Mode и создавался.

