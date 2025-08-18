Найяскравіший OLED-дисплей на ринку: телевізор Panasonic б'є рекорди, але є нюанс (фото)

Флагманський телевізор Panasonic Z95B оснастили однією з найяскравіших OLED-панелей на ринку. Однак споживачам доводиться обирати між точною передачею кольору і максимальною яскравістю.

Новий OLED-телевізор протестували у виданні TechRadar. Panasonic Z95B побудований на базі на передового дисплея від LG і позиціонується як один із лідерів за яскравістю у своїй ніші. Але на практиці журналісти виявили прикрий мінус: у режимі Filmmaker Mode, який рекомендується для перегляду фільмів, потенціал яскравості важко розкрити.

Цей пресет дає змогу відображати контент із кольоропередачею, що максимально відповідає задуму режисера. За замовчуванням у Filmmaker Mode показники яскравості Z95B виявилися несподівано низькими. При відображенні HDR-контенту на 10% площі екрану пікова яскравість склала всього 992 ніт. Для порівняння, його прямий конкурент LG G5, який використовує ту ж саму панель, в аналогічних умовах демонструє 2268 ніт — більш ніж удвічі більше. Різниця стає ще більш помітною при перегляді SDR-контенту, де модель LG виявилася в чотири рази яскравішою. Візуально при прямому порівнянні зображення на Panasonic виглядає точним, але тьмяним.

Телевізор Panasonic Z95B Фото: whathifi.com

Домогтися від Panasonic Z95B порівнянної з конкурентами яскравості можливо, але для цього потрібне ручне налаштування. Користувачеві необхідно в меню Filmmaker Mode підняти параметр "Яскравість" (Luminance) зі стандартного значення 70 до максимальних 100. У цьому випадку пікова яскравість дійсно досягає рівня LG G5, близько 2240 ніт.

Однак у такого рішення є недолік: примусове підвищення яскравості призводить до втрати точності зображення. Технічні виміри показують, що порушується крива EOTF (аналог гами для HDR), а значення Delta-E (похибка передачі кольору) значно зростають. Таким чином, власники стикаються з дилемою: або дивитися контент у тому вигляді, як його задумав автор, але з тьмяною картинкою, або використовувати всю міць панелі, жертвуючи точністю, заради якої режим Filmmaker Mode і створювався.

