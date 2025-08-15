Hisense представить величезний MicroLED-телевізор із рекордною діагоналлю 136 дюймів

Компанія HiSense також випустила перші споживчі RGB-MiniLED ТВ-панелі з діагоналлю 100 і 116 дюймів відповідно.

На ринок вийшли флагманський 116-дюймовий (294 см) телевізор Hisense RGB-MiniLED — 116UX, і більш компактна модель — 100-дюймовий (254 см) 100UX, пише techradar.com.

Під час тестування 116UX експерт видання techradar.com виявив, що він передає кольори BT.2020 точніше, ніж будь-який інший відомий йому телевізор, а високий рівень яскравості та безліч цікавих технологій роблять його чудовим для перегляду більшості контенту. Модель коштує 30 000 доларів. 100UX продається за 20 000 доларів.

Це великі телевізори з високими цінами, але на горизонті вже з'явилося щось більш грандіозне: Hisense 136MX з microLED-дисплеєм і, як випливає з назви, діагоналлю в 136 дюймів (345 см).

Hisense описує його як "ультрарозкішний дисплей MicroLED із самовипромінювальними пікселями для ідеального рівня чорного, сильної контрастності та виняткової яскравості". Це буде найбільший на сьогоднішній день дисплей MicroLED, орієнтований на масового споживача, і хоча про його вартість поки нічого не відомо, можна з упевненістю сказати: вона буде високою, пишуть автори.

Hisense замість білого підсвічування і квантових точок, як в інших телевізорах, використовує індивідуально керовані червоні, зелені та сині світлодіоди — RGB-MiniLED. Теоретично це означає до 8000 ніт пікової яскравості після прогріву і охоплення 95% колірного простору BT.2020.

У цих телевізорах панелі працюють на базі процесора Hisense Hi-View AI Engine X для динамічної оптимізації зображення, а також звукової системи CineStage X 6.2.2 з підтримкою Dolby Atmos.

