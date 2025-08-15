Hisense представит огромный MicroLED-телевизор с рекордной диагональю 136 дюймов

Компания HiSense также выпустила первые потребительские RGB-MiniLED ТВ-панели с диагональю 100 и 116 дюймов соответственно.

На рынок вышли флагманский 116-дюймовый (294 см) телевизор Hisense RGB-MiniLED — 116UX, и более компактная модель — 100-дюймовый (254 см) 100UX, пишет techradar.com.

Во время тестирования 116UX эксперт издания techradar.com обнаружил, что он передает цвета BT.2020 точнее, чем любой другой известный ему телевизор, а высокий уровень яркости и множество интересных технологий делают его превосходным для просмотра большинства контента. Модель стоит 30 000 долларов. 100UX продается за 20 000 долларов.

Это большие телевизоры с высокими ценами, но на горизонте уже появилось нечто более грандиозное: Hisense 136MX с microLED-дисплеем и, как следует из названия, диагональю в 136 дюймов (345 см).

Hisense описывает его как "ультрароскошный дисплей MicroLED с самоизлучающими пикселями для идеального уровня черного, сильной контрастности и исключительной яркости". Это будет самый большой на сегодняшний день дисплей MicroLED, ориентированный на массового потребителя, и хотя о его стоимости пока ничего не известно, можно с уверенностью сказать: она будет высокой, пишут авторы.

Hisense вместо белой подсветки и квантовых точек, как в других телевизорах, использует индивидуально управляемые красные, зеленые и синие светодиоды — RGB-MiniLED. Теоретически это означает до 8000 нит пиковой яркости после прогрева и охват 95% цветового пространства BT.2020.

В этих телевизорах панели работают на базе процессора Hisense Hi-View AI Engine X для динамической оптимизации изображения, а также звуковой системы CineStage X 6.2.2 с поддержкой Dolby Atmos.

