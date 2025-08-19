600 Вт бесплатно в течение 30 лет дома: вертикальная турбина выдерживает порывы ветра 210 км/ч

Секрет производительности вертикальной турбины кроется в сочетании двух типов лопастей, что обеспечивает эффективность как при слабом ветре, так и в экстремальных условиях.

Related video

Горизонтально-осевые турбины мощные, но дорогие, массивные и предназначены для работы на открытых пространствах, вдали от жилых районов. Кроме того, при смене направления ветра их необходимо останавливать или использовать редукторы для изменения положения лопастей. Именно здесь на помощь приходят вертикально-осевые ветрогенераторы (VAWT), ведь они работают иначе: улавливают ветер с любого направления без механической регулировки, пишет ecoticias.com.

Секрет производительности вертикальной турбины кроется в сочетании двух типов лопастей, что обеспечивает эффективность как при слабом ветре, так и в экстремальных условиях. Например, внутренние лопасти устройства обеспечивают низкую начальную скорость и служат естественным тормозом при очень сильном ветре. Внешние лопасти имеют аэродинамическую форму, похожую на ту, что используется в крыльях самолетов, что увеличивает вращение и повышает выработку энергии.

Вертикальная турбина Freya Фото: IceWind

Модель вертикального ветрогенератора Freya от исландской компании IceWind сочетает в себе эти два решения. Испытанная в Исландии, стране постоянных ветров, метелей и штормов, она способна выдерживать порывы ветра 210 км/ч и генерировать энергию от 2,5 м/с. Срок службы составляет 30 лет, и она способна выдерживать любые условия: от легкого бриза до ураганов 4 категории.

Преимущества вертикальной ветряной турбины:

генерирует энергию независимо от силы ветра.

идеально подходит для городских районов.

гарантирует безопасность для птиц.

способна работать даже в условиях ураганов.

Номинальная мощность Freya составляет 160 Вт при скорости 35 км/ч. IceWind уже работает над расширением этого показателя, планируя выпуск моделей мощностью 500 Вт и 1000 Вт, что в 12 раз превысит текущую мощность. В будущем мощность может достичь 600 Вт. В настоящее время Freya наиболее эффективна в качестве дополнения к гибридной энергосистеме.

Основные области применения вертикальных турбин:

Автономные коттеджи или дома.

Загородная недвижимость в ветреных регионах.

Дополнение к солнечной энергии для снижения счетов за электроэнергию.

Говоря о стоимости, математика проста: в США средняя годовая экономия с Freya при идеальном ветре составляет около 182 долларов. При цене около 3200 долларов окупаемость инвестиций занимает от 15 до 18 лет (и может удвоиться при слабом ветре). Freya создавалась не для конкуренции с промышленными турбинами, а для демократизации бытовой ветроэнергетики, как и первая ветровая турбина с искусственным интеллектом, которая утроила мощность.

Ране мы сообщали, что 750-метровый воздушный змей обеспечивает электричеством Землю. В последнее десятилетие охота за новыми источниками возобновляемой энергии начала выходить за пределы земли и мелководья. И хотя есть солнечные панели на крышах и даже на дронах, на открытом воздухе разворачивается новая гонка.