600 Вт безкоштовно протягом 30 років вдома: вертикальна турбіна витримує пориви вітру 210 км/год

Горизонтально-осьові турбіни потужні, але дорогі, масивні і призначені для роботи на відкритих просторах, далеко від житлових районів. Крім того, при зміні напрямку вітру їх необхідно зупиняти або використовувати редуктори для зміни положення лопатей. Саме тут на допомогу приходять вертикально-осьові вітрогенератори (VAWT), адже вони працюють інакше: вловлюють вітер з будь-якого напрямку без механічного регулювання, пише ecoticias.com.

Секрет продуктивності вертикальної турбіни криється в поєднанні двох типів лопатей, що забезпечує ефективність як за слабкого вітру, так і в екстремальних умовах. Наприклад, внутрішні лопаті пристрою забезпечують низьку початкову швидкість і слугують природним гальмом за дуже сильного вітру. Зовнішні лопаті мають аеродинамічну форму, схожу на ту, що використовується в крилах літаків, що збільшує обертання і підвищує вироблення енергії.

Вертикальна турбіна Freya Фото: IceWind

Модель вертикального вітрогенератора Freya від ісландської компанії IceWind поєднує в собі ці два рішення. Випробувана в Ісландії, країні постійних вітрів, хуртовин і штормів, вона здатна витримувати пориви вітру 210 км/год і генерувати енергію від 2,5 м/с. Термін служби становить 30 років, і вона здатна витримувати будь-які умови: від легкого бризу до ураганів 4 категорії.

Переваги вертикальної вітряної турбіни:

генерує енергію незалежно від сили вітру.

ідеально підходить для міських районів.

гарантує безпеку для птахів.

здатна працювати навіть в умовах ураганів.

Номінальна потужність Freya становить 160 Вт при швидкості 35 км/год. IceWind вже працює над розширенням цього показника, плануючи випуск моделей потужністю 500 Вт і 1000 Вт, що в 12 разів перевищить поточну потужність. У майбутньому потужність може досягти 600 Вт. Наразі Freya найбільш ефективна як доповнення до гібридної енергосистеми.

Основні сфери застосування вертикальних турбін:

Автономні котеджі або будинки.

Заміська нерухомість у вітряних регіонах.

Доповнення до сонячної енергії для зниження рахунків за електроенергію.

Говорячи про вартість, математика проста: у США середня річна економія з Freya за ідеального вітру становить близько 182 доларів. При ціні близько 3200 доларів окупність інвестицій займає від 15 до 18 років (і може подвоїтися при слабкому вітрі). Freya створювалася не для конкуренції з промисловими турбінами, а для демократизації побутової вітроенергетики, як і перша вітрова турбіна зі штучним інтелектом, яка потроїла потужність.

Раніше ми повідомляли, що 750-метровий повітряний змій забезпечує електрикою Землю. В останнє десятиліття полювання за новими джерелами відновлюваної енергії почало виходити за межі землі та мілководдя. І хоча є сонячні панелі на дахах і навіть на дронах, на відкритому повітрі розгортається нова гонка.