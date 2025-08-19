Месяц без розетки — реальность: какие смартфоны могут похвастаться сверхмощной батареей (фото)

Большинство телефонов на рынке работают от батареи не больше дня. Но есть модели, выходящие далеко за привычные рамки: такие долгожители могут продержаться без зарядки больше недели и даже месяц, если говорить о режиме ожидания.

Такие "смартфоны-пауэрбанки" никогда не подведут, если вы окажетесь вдали от розетки. А кроме того, предложат весьма необычные функции, которые редко встретишь в обычных гаджетах. Фокус собрал самые интересные новинки в этой нише.

Ulefone Armor 33 Pro

Компания Ulefone, известная своими прочными смартфонами, на днях представила Armor 33 Pro. Ключевая фишка модели — аккумулятор на целых 25 550 мАч, примерно в пять раз превышающий по емкости стандартные АКБ. Мощность зарядки — 66 Вт. Производитель заявляет свыше 10 дней автономной работы. Быстродействие обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300X в связке с 32 ГБ оперативки (с учетом виртуального расширения) и 512 ГБ хранилища в максимальной версии.

Смартфон Ulefone Armor 33 Pro Фото: Ulefone

Вдобавок сзади имеется второй экран для многозадачности: удобно, скажем, снимать себя на тыльный модуль. Тройная камера включает в себя основной фотосенсор (50 Мп), датчик ночного видения (64 Мп) и сверхширокоугольный объектив (50 Мп) с функцией макросъемки. Довершает картину громкий динамик на 118 дБ.

Цена Ulefone Armor 33 Pro — $399.

Doogee S200 Max

Защищенный смартфон S200 Max получил немало оригинальных особенностей. Батарея на 22 000 мАч позволяет смартфону функционировать до 27 дней в режиме ожидания, оставаясь на связи. При этом АКБ обеспечивает около 136 часов телефонных разговоров. Восполнить заряд с нуля до сотни за два часа способен комплектный 66-ваттный адаптер питания. Корпус аппарата защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, то есть выдерживает и погружение, и струи под давлением.

Смартфон Doogee S200 Max Фото: Doogee

Для устойчивости к падениям и экстремальным условиям работы предусмотрена сертификация MIL-STD-810H. В наличии дополнительный дисплей на задней панели, отображающий время, уведомления и музыкальный плеер. Есть также яркий фонарик, освещающий область на расстоянии до 10 м. Основной экран — 6,72-дюймовая панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внутри стоит чип MediaTek Dimensity 7050.

Doogee S200 Max стоит $559.99.

Oukitel WP210

Упомянутые выше устройства удивляют не только батареей, но и громоздкими габаритами. Впрочем, есть и более компактное долгоиграющее решение — Oukitel WP210. Аппарат предлагает компромисс между высокой автономностью и удобством использования: его аккумулятор на 8800 мАч все еще превосходит стандартные смартфоны, но заключен в относительно тонкий (13,7 мм) и легкий (311 г) корпус. WP210 защищен по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, а также функция реверсивной проводной зарядки на 10 Вт, позволяющая использовать гаджет в качестве пауэрбанка.

Смартфон Oukitel WP210 Фото: gsmarena.com

За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8200 в паре с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фотовозможности представлены тройной основной камерой с главным сенсором на 108 Мп от Samsung. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельный селфи-модуль. Старт продаж Oukitel WP210 запланирован на конец августа.

Цена — около $400.

Раньше Фокус писал про худшие смартфоны для покупки в 2025 году. Смартфоны от популярных брендов, которые обладают хорошими характеристиками и получают положительные отзывы, не всегда разумно покупать в августе 2025 года, считают эксперты.