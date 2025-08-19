Місяць без розетки — реальність: які смартфони можуть похвалитися надпотужною батареєю (фото)

Більшість телефонів на ринку працюють від батареї не більше дня. Але є моделі, що виходять далеко за звичні рамки: такі довгожителі можуть протриматися без зарядки понад тиждень і навіть місяць, якщо говорити про режим очікування.

Такі "смартфони-пауербанки" ніколи не підведуть, якщо ви опинитеся далеко від розетки. А крім того, запропонують вельми незвичайні функції, які рідко зустрінеш у звичайних гаджетах. Фокус зібрав найцікавіші новинки в цій ніші.

Ulefone Armor 33 Pro

Компанія Ulefone, відома своїми міцними смартфонами, днями представила Armor 33 Pro. Ключова фішка моделі — акумулятор на цілих 25 550 мАг, що приблизно в п'ять разів перевищує за ємністю стандартні АКБ. Потужність зарядки — 66 Вт. Виробник заявляє понад 10 днів автономної роботи. Швидкодію забезпечує процесор MediaTek Dimensity 7300X у зв'язці з 32 ГБ оперативки (з урахуванням віртуального розширення) і 512 ГБ сховища в максимальній версії.

Смартфон Ulefone Armor 33 Pro Фото: Ulefone

До того ж ззаду є другий екран для багатозадачності: зручно, скажімо, знімати себе на тильний модуль. Потрійна камера включає в себе основний фотосенсор (50 Мп), датчик нічного бачення (64 Мп) і надширококутний об'єктив (50 Мп) з функцією макрозйомки. Довершує картину гучний динамік на 118 дБ.

Ціна Ulefone Armor 33 Pro — $399.

Doogee S200 Max

Захищений смартфон S200 Max отримав чимало оригінальних особливостей. Батарея на 22 000 мАг дозволяє смартфону функціонувати до 27 днів у режимі очікування, залишаючись на зв'язку. При цьому АКБ забезпечує близько 136 годин телефонних розмов. Заповнити заряд з нуля до сотні за дві години здатний комплектний 66-ватний адаптер живлення. Корпус апарата захищений від води і пилу за стандартами IP68/IP69, тобто витримує і занурення, і струмені під тиском.

Смартфон Doogee S200 Max Фото: Doogee

Для стійкості до падінь і екстремальних умов роботи передбачена сертифікація MIL-STD-810H. Є додатковий дисплей на задній панелі, що відображає час, повідомлення і музичний плеєр. Є також яскравий ліхтарик, що висвітлює область на відстані до 10 м. Основний екран — 6,72-дюймова панель з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Усередині стоїть чип MediaTek Dimensity 7050.

Doogee S200 Max коштує $559.99.

Oukitel WP210

Згадані вище пристрої дивують не тільки батареєю, а й громіздкими габаритами. Втім, є і більш компактне довгограюче рішення — Oukitel WP210. Апарат пропонує компроміс між високою автономністю і зручністю використання: його акумулятор на 8800 мАг все ще перевершує стандартні смартфони, але укладений у відносно тонкий (13,7 мм) і легкий (311 г) корпус. WP210 захищений за стандартами IP68/IP69K і MIL-STD-810H. Підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт, а також функція реверсивної дротової зарядки на 10 Вт, що дає змогу використовувати гаджет як павербанк.

Смартфон Oukitel WP210 Фото: gsmarena.com

За продуктивність відповідає чипсет MediaTek Dimensity 8200 у парі з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Фотоможливості представлені потрійною основною камерою з головним сенсором на 108 Мп від Samsung. Для селфі передбачено 32-мегапіксельний селфі-модуль. Старт продажів Oukitel WP210 заплановано на кінець серпня.

Ціна — близько $400.

Раніше Фокус писав про найгірші смартфони для покупки в 2025 році. Смартфони від популярних брендів, які володіють хорошими характеристиками і отримують позитивні відгуки, не завжди розумно купувати в серпні 2025 року, вважають експерти.