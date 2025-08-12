Найгірші смартфони для купівлі у 2025 році: які моделі Google і Samsung не варто брати зараз

Смартфони від популярних брендів, які мають хороші характеристики й отримують позитивні відгуки, не завжди розумно купувати в серпні 2025 року.

Одні моделі погано показали себе на практиці, а інші скоро отримають кращу заміну. Видання Android Authority назвало 7 смартфонів, які зараз не варто обирати.

Google Pixel 9

Смартфон Google Pixel 9 хороший, але купувати його зараз не час Фото: Tech Advisor

Один з найбільш високо оцінених смартфонів 2024 року добре себе зарекомендував, але купувати його зараз не має великого сенсу, адже 20 серпня Google представить новинку Pixel 10, яка отримає низку серйозних поліпшень. Як очікується, він оснащений 5-кратною телефотокамерою, якої немає у Pixel 9, бездротовою зарядкою Qi2 з вбудованими магнітами, акумулятором більшої ємності і злегка швидшою дротовою зарядкою.

Крім того, за чутками, розробники оснастять Pixel 10 потужнішим чипом Tensor G5. Багато хто припускає, що він стане не тільки першим 3-нм чіпом Google, а й першим, виробленим TSMC. Офіційного підтвердження поки що немає, але завдяки Tensor G5 має значно підвищити продуктивність і ефективність порівняно з Tensor G4 у Pixel 9.

Аналітики не рекомендують купувати Pixel 9 всього за два тижні до виходу нової моделі. Якщо ж Pixel 10 не виправдає очікувань, то торішній смартфон можна буде купити зі знижкою.

Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Смартфон Google Pixel 9 Pro скоро застаріє Фото: The Guardian

Очікується, що окрім звичайного Pixel 10 Google представить 20 серпня і поліпшені моделі, включаючи Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і Pixel 10 Pro Fold. Жодна з моделей Pixel 10 Pro не отримає поліпшення камер, проте не виключаються інші оновлення, як-от магнітна зарядка Qi2, більш ємні акумулятори, більш швидка дротова зарядка та вже згаданий чип Tensor G5.

Крім того, варто очікувати змін, характерних для версій Pro. Ходять чутки про те, що для дисплеїв Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL Google підготувала дисплеї з вищою частотою ШІМ (широтно-імпульсної модуляції), що має значно знизити навантаження на очі користувачів. Pixel 10 Pro Fold, за деякою інформацією, може стати першим складним смартфоном з рейтингом IP68.

У випадку з версіями Pro діє така ж логіка, як і з базовою версією Pixel 9 — немає сенсу купувати стару версію зараз, адже можна дочекатися виходу нових або ж акційних пропозицій у магазинах.

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge має маленьку батарею Фото: Скриншот

Android Authority не рекомендує тонкий смартфон від Samsung через низку недоліків, як-от погана теплоізоляція, відсутність телеоб'єктива, маленька батарея та повільне заряджання. На думку експертів, Galaxy S25 Edge просто не виправдовує свою ціну в 1100 доларів.

Нещодавні чутки свідчать про те, що Galaxy S26 Edge буде на 0,3 мм тоншим за попередника і одночасно отримає більш ємний акумулятор на 4400 мА-год. Це може вирішити одну з найсерйозніших проблем Galaxy S25 Edge.

У липні Android Authority виявила докази того, що Samsung припинить випуск Galaxy S26 Plus наступного року і замінить його Galaxy S26 Edge. Це означає, що S26 Edge може вийти на ринок набагато раніше, Galaxy S25 Edge застаріє всього за кілька місяців, тому купувати його просто зараз не варто.

Samsung Galaxy A36 5G

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G коштує недорого, але має недоліки Фото: PC Mag

Бюджетний смартфон за 400 доларів на перший погляд має непоганий вигляд завдяки великому AMOLED-дисплею та ємній батареї, однак оглядачі під час тестів виявили багато недоліків. Головною з них визнали низьку продуктивність.

Samsung Galaxy A36 5G оснащений чипсетом Snapdragon 6 Gen 3, який не дуже добре показує себе в бенчмарках і гальмує навіть під час таких простих завдань, як прокрутка застосунків або запуск камери. На додаток до цього смартфон має дуже повільний сканер відбитків пальців.

Раніше аналітики назвали найгірші смартфони 2025 року. До списку потрапили Samsung Galaxy A56, iPhone 16e, HMD Fusion, Vivo V30e, Vivo V30e Pro, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A04e, Moto E13, Moto E22.