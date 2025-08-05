Samsung вирішила проблему з батареями, яка провалила продажі смартфонів: кому це допоможе

Крихітна батарея стала головною проблемою смартфона Samsung Galaxy S25 Edge, але його спадкоємець, S26 Edge, може бути набагато витривалішим.

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Тонкий Galaxy S25 Edge отримав акумулятор ємністю всього 3900 мАг, і цього дуже мало для 2025 року. Багато людей вважають модель марною, що підтверджується низькими продажами. Судячи з витоку інформації в китайській соціальній мережі Weibo, Samsung знайшла спосіб оснастити S26 Edge акумулятором ємністю 4400 мАг, таким же, як у Galaxy Z Fold 7.

Поки невідомо, як саме компанія планує це зробити, оскільки немає повідомлень про перехід на більш ємні кремнієві акумулятори. Як зазначає видання Phone Arena, джерело досить надійне, але інформація може виявитися неправдивою.

Найкращі флагманські моделі Samsung вже багато років використовують акумулятори ємністю 5000 мАг, і Galaxy S26 Ultra продовжить цю тенденцію. З огляду на це, батарея з 4400 мАг може бути вельми витривалою, але дозволить зберегти тонкий форм-фактор. Під час тесту батареї команда Phone Arena дійшла висновку, що Galaxy S25 Edge не такий вже й поганий, і якщо витік підтвердиться, то S26 Edge може майже зрівнятися з S26 Ultra за часом роботи.

З чуток, Apple збирається кинути виклик Samsung у 2025 році, випустивши надтонкий iPhone 17 Air, який, за чутками, отримає батарею ємністю всього 2800 мАг. Вона розраховує на нову функцію штучного інтелекту в операційній системі iOS 26, яка має витиснути максимум із крихітного акумулятора. Однак ємність все одно занадто мала, і якщо чутки підтвердяться, то власники Edge матимуть не гірший час автономної роботи.

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