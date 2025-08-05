Samsung решила проблему с батареями, провалившую продажи смартфонов: кому это поможет

Крошечная батарея стала главной проблемой смартфона Samsung Galaxy S25 Edge, но его наследник, S26 Edge, может быть гораздо выносливее.

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Тонкий Galaxy S25 Edge получил аккумулятор емкостью всего 3900 мАч, и этого очень мало для 2025 года. Многие люди посчитали модель бесполезной, что подтверждается низкими продажами. Судя по утечке информации в китайской социальной сети Weibo, Samsung нашла способ оснастить S26 Edge аккумулятором емкостью 4400 мАч, таким же, как у Galaxy Z Fold 7.

Пока неизвестно, как именно компания планирует это сделать, поскольку нет сообщений о переходе на более емкие кремниевые аккумуляторы. Как отмечает издание Phone Arena, источник весьма надежен, но информация может оказаться неправдивой.

Лучшие флагманские модели Samsung уже много лет используют аккумуляторы емкостью 5000 мАч, и Galaxy S26 Ultra продолжит эту тенденцию. Учитывая это, батарея с 4400 мАч может быть весьма выносливой, но позволит сохранить тонкий форм-фактор. Во время теста батареи команда Phone Arena пришла к выводу, что Galaxy S25 Edge не так уж и плох, и если утечка подтвердится, то S26 Edge может почти сравниться с S26 Ultra по времени работы.

По слухам, Apple собирается бросить вызов Samsung в 2025 году, выпустив сверхтонкий iPhone 17 Air, который, по слухам, получит батарею емкостью всего 2800 мАч. Она рассчитывает на новую функцию искусственного интеллекта в операционной системе iOS 26, которая должна выжать максимум из крошечного аккумулятора. Однако емкость все равно слишком мала, и если слухи подтвердятся, то обладатели Edge будут иметь не худшее время автономной работы.

Ранее писали, что Samsung откажется от версии Plus для смартфонов Galaxy S26. Ее может заменить тонкая версия S26 Edge.

Ранее тесты показали смартфоны с лучшими аккумуляторами. Три модели неожиданно обошли Samsung и Xiaomi.