Худшие смартфоны для покупки в 2025 году: какие модели Google и Samsung не стоит брать сейчас

Смартфоны от популярных брендов, которые обладают хорошими характеристиками и получают положительные отзывы, не всегда разумно покупать в августе 2025 года.

Одни модели плохо показали себя на практике, а другие скоро получат замену получше. Издание Android Authority назвало 7 смартфонов, которые сейчас не стоит выбирать.

Google Pixel 9

Cмартфон Google Pixel 9 хорош, но покупать его сейчас не время Фото: Tech Advisor

Один из самых высоко оцененных смартфонов 2024 года хорошо себя зарекомендовал, но покупать его сейчас не имеет большого смысла, ведь 20 августа Google представит новинку Pixel 10, которая получит ряд серьезных улучшений. Как ожидается, он оснащен 5-кратной телефотокамерой, которой нет у Pixel 9, беспроводной зарядкой Qi2 со встроенными магнитами, аккумулятором большей емкости и слегка более быстрой проводной зарядкой.

Кроме того, по слухам, разработчики оснастят Pixel 10 более мощным чипом Tensor G5. Многие предполагают, что он станет не только первым 3-нм чипом Google, но и первым, произведенным TSMC. Официального подтверждения пока нет, но благодаря Tensor G5 должен значительно повысить производительность и эффективность по сравнению с Tensor G4 в Pixel 9.

Аналитики не рекомендуют покупать Pixel 9 всего за две недели до выхода новой модели. Если же Pixel 10 не оправдает ожиданий, то прошлогодний смартфон можно будет купить со скидкой.

Обзор смартфона Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Cмартфон Google Pixel 9 Pro скоро устареет Фото: The Guardian

Ожидается, что кроме обычного Pixel 10 Google представит 20 августа и улучшенные модели, включая Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Ни одна из моделей Pixel 10 Pro не получит улучшения камер, однако не исключаются другие обновления, такие как магнитная зарядка Qi2, более емкие аккумуляторы, более быстрая проводная зарядка и уже упомянутый чип Tensor G5.

Кроме того, стоит ожидать изменений, характерных для версий Pro. Ходят слухи о том, что для дисплеев Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL Google подготовила дисплеи с более высокой частотой ШИМ (широтно-импульсной модуляции), что должно значительно снизить нагрузку на глаза пользователей. Pixel 10 Pro Fold, по некоторой информации, может стать первым складным смартфоном с рейтингом IP68.

В случае с версиями Pro действует такая же логика, как и с базовой версией Pixel 9 — нет смысла покупать старую версию сейчас, ведь можно дождаться выхода новых или же акционных предложений в магазинах.

Обзор смартфона Google Pixel 9 Pro

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge имеет маленькую батарею Фото: Скриншот

Android Authority не рекомендует тонкий смартфон от Samsung из-за ряда недостатков, таких как плохая теплоизоляция, отсутствие телеобъектива, маленькую батарею и медленную зарядку. По мнению экспертов, Galaxy S25 Edge просто не оправдывает свою цену в 1100 долларов.

Недавние слухи гласят о том, что Galaxy S26 Edge будет на 0,3 мм тоньше предшественника и одновременно получит более емкий аккумулятор на 4400 мА·ч. Это может решить одну из самых серьезных проблем Galaxy S25 Edge.

В июле Android Authority обнаружила доказательства того, что Samsung прекратит выпуск Galaxy S26 Plus в следующем году и заменит его Galaxy S26 Edge. Это означает, что S26 Edge может выйти на рынок гораздо раньше, Galaxy S25 Edge устареет всего через несколько месяцев, поэтому покупать его прямо сейчас не стоит.

Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy A36 5G

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G стоит недорого, но имеет недостатки Фото: PC Mag

Бюджетный смартфон за 400 долларов на первый взгляд выглядит неплохо благодаря большому AMOLED-дисплею и емкой батарее, однако обозреватели во время тестов обнаружили много недостатков. Главной из них признали низкую производительность.

Samsung Galaxy A36 5G оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 3, который не очень хорошо показывает себя в бенчмарках и тормозит даже при таких простых задачах, как прокрутка приложений или запуск камеры. В дополнение к этому смартфон имеет очень медленный сканер отпечатков пальцев.

Обзор смартфона Samsung Galaxy A36 5G

Ранее аналитики назвали худшие смартфоны 2025 года. В список попали Samsung Galaxy A56, iPhone 16e, HMD Fusion, Vivo V30e, Vivo V30e Pro, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A04e, Moto E13, Moto E22.