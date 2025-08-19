Представлен гигантский телевизор Samsung Neo QLED по цене автомобиля: чем удивляет новинка (фото)

Samsung выпустила свой самый большой телевизор в серии Neo QLED. Модель QN90F с диагональю 115 дюймов получила флагманские характеристики и соответствующую цену — почти $27 000.

Новинка стала самой крупной в линейке QN90F 2025 года и ориентирована на тех, кто ищет телевизор максимального размера без компромиссов в качестве, пишет SamMobile. За обработку изображения на огромном экране отвечает самый продвинутый процессор компании NQ8 AI Gen3. С помощью ИИ-алгоритмов он улучшает четкость картинки и снижает шумы.

Фирменная технология 4K AI Upscaling Pro масштабирует контент с низким разрешением до 4K, а функция Auto HDR Remastering Pro улучшает SDR-картинку до уровня HDR. Для геймеров предусмотрен режим Motion Xcelerator с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающий плавный игровой процесс с минимальными задержками и размытием.

За звук отвечают встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos и технологии Object Tracking Sound+, которая позиционирует аудио в соответствии с происходящим на экране. Телевизор работает под управлением ОС Tizen и будет получать обновления программного обеспечения в течение семи лет.

Цена Samsung QN90F в США составляет $26 999.

