Представлено гігантський телевізор Samsung Neo QLED за ціною автомобіля: чим дивує новинка (фото)

Samsung випустила свій найбільший телевізор у серії Neo QLED. Модель QN90F з діагоналлю 115 дюймів отримала флагманські характеристики і відповідну ціну — майже $27 000.

Новинка стала найбільшою в лінійці QN90F 2025 року і орієнтована на тих, хто шукає телевізор максимального розміру без компромісів у якості, пише SamMobile. За обробку зображення на величезному екрані відповідає найбільш просунутий процесор компанії NQ8 AI Gen3. За допомогою ШІ-алгоритмів він покращує чіткість картинки і знижує шуми.

Фірмова технологія 4K AI Upscaling Pro масштабує контент із низькою роздільною здатністю до 4K, а функція Auto HDR Remastering Pro покращує SDR-картинку до рівня HDR. Для геймерів передбачено режим Motion Xcelerator із частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує плавний ігровий процес із мінімальними затримками та розмиттям.

За звук відповідають вбудовані динаміки з підтримкою Dolby Atmos і технології Object Tracking Sound+, яка позиціонує аудіо відповідно до того, що відбувається на екрані. Телевізор працює під управлінням ОС Tizen і отримуватиме оновлення програмного забезпечення протягом семи років.

Ціна Samsung QN90F у США становить $26 999.

