Планшет-кинотеатр: Blackview выпустила гаджет с проектором и гигантской батареей (фото)

Компания Blackview представила защищённый планшет Active 12 Pro, главными особенностями которого стали встроенный проектор, аккумулятор на 30 000 мАч и яркий фонарь для кемпинга. Устройство подойдет для активного отдыха и работы в полевых условиях

Новинка выделяется на фоне стандартных планшетов не только защищенным корпусом, но и набором уникальных функций, пишет GSMArena. Гаджет весом более полутора килограммов предназначен для тех, кому нужен не просто планшет, а многофункциональное устройство для использования вдали от цивилизации.

Главная фишка Active 12 Pro — встроенный проектор с яркостью 200 люмен и разрешением 1080p. В обзоре отмечают, что в затемненном помещении он обеспечивает на удивление качественную картинку, способную заменить телевизор для просмотра фильмов. Автоматическая коррекция искажений и автофокус значительно упрощают настройку — достаточно направить проектор на стену. Из минусов — слышимый шум вентилятора охлаждения. За производительность отвечает чип среднего уровня MediaTek Dimensity 7300.

Проектор планшета Blackview Active 12 Pro Фото: gsmarena.com

Установлена также огромная батарея на 30 000 мАч, которой хватает почти на 8 часов непрерывной работы проектора. В режиме веб-серфинга устройство проработало 50 часов. Благодаря быстрой зарядке на 120 Вт аккумулятор полностью восполняется за 2,5 часа, а функция реверсивной зарядки позволяет использовать планшет как пауэрбанк. Еще одна особенность — мощный светодиодный фонарь на задней панели, способный осветить целую комнату или местность на природе.

Однако за уникальную технологию пришлось заплатить компромиссами. Главный из них — 11-дюймовый дисплей, который в обзоре назвали "посредственным" из-за низкого контраста и толстых рамок. Кроме того, это громоздкое и тяжелое устройство, не слишком удобное для повседневной эксплуатации.

Стоимость Blackview Active 12 Pro в Европе составляет €576.

