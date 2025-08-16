Топ-5 лучших Android планшетов 2025 года: какие модели оказались в престижном списке (фото)

В 2025 году планшеты на Android перешли на новый уровень. Теперь это вполне солидные устройства с флагманскими процессорами, которые подойдут для любых целей.

Производители больше не выпускают половинчатые альтернативы iPad, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг лучших Android-планшетов 2025 года.

OnePlus Pad 3

Это самый мощный на сегодняшний день планшет китайского бренда OnePlus. Он оснащен большим 13,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3,4K, переменной частотой обновления 144 Гц и яркостью до 900 нит.

Планшет OnePlus Pad 3 Фото: OnePlus

В основе планшета – чипсет Snapdragon 8 Elite, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и накопителем UFS 4.0. Планшет работает под управлением Android 15 с предустановленной оболочкой OxygenOS 15.

Xiaomi Pad 7 Ultra

Этот китайский планшет оснащен огромным 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3.2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra Фото: Xiaomi

Экран поддерживает сертификацию Dolby Vision, HDR10+ и TÜV Rheinland Eye Comfort. Он также доступен с покрытием Nano-Soft Light, которое уменьшает блики и отражения, обеспечивая ощущение письма как на бумаге.

Redmi K Pad

Компактный планшет, ориентированный на производительность. Девайс оснащен 8,8-дюймовым 3K-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Планшет Redmi K Pad Фото: Xiaomi

Еще Redmi K Pad оснащён первым в истории Xiaomi двойным интерфейсом USB-C, поддерживает байпасную зарядку и использует систему жидкостного охлаждения с большой пластиной VC.

Vivo Pad 5 Pro

Отличный планшет для работы и развлечений. Он оснащен 13-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3.1K и адаптивной частотой обновления 144 Гц, а также стильным дизайном.

Планшет Vivo Pad 5 Pro Фото: Vivo

Это сверхлёгкая модель толщиной всего 5,96 мм и весом 578 г. Vivo использует чипсет Dimensity 9400, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Lenovo Yoga Tab Plus

Первый планшет Lenovo с искусственным интеллектом. Он оснащен 12,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.

Планшет Lenovo Yoga Tab Plus Фото: Lenovo

Yoga Tab Plus работает под управлением Android 14 с оболочкой ZUI 16 и обещает три обновления ОС и четыре года обновлений безопасности.

Lenovo оснастила планшет инструментами искусственного интеллекта, такими как AI Note и AI Transcript. Девайс работает на базе процессора Snapdragon 8 третьего поколения с нейронным процессором Qualcomm Hexagon. Аккумулятор ёмкостью 10 200 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Ранее эксперты назвали лучшие бюджетные планшеты 2025 года. Особенной симпатией пользовался Galaxy Tab от Samsung – такие планшеты посчитали хорошими в любом бюджетном сегменте.

Также Фокус писал про топ-8 бюджетных планшетов Android, которые заслуживают внимания. В тот список попали Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, а также Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2 и другие.