Топ 5 найкращих Android планшетів 2025 року: які моделі опинилися в престижному списку (фото)

У 2025 році планшети на Android перейшли на новий рівень. Тепер це цілком солідні пристрої з флагманськими процесорами, які підійдуть для будь-яких цілей.

Виробники більше не випускають половинчасті альтернативи iPad, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний рейтинг найкращих Android-планшетів 2025 року.

OnePlus Pad 3

Це найпотужніший на сьогоднішній день планшет китайського бренду OnePlus. Він оснащений великим 13,2-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 3,4K, змінною частотою оновлення 144 Гц і яскравістю до 900 ніт.

Планшет OnePlus Pad 3 Фото: OnePlus

В основі планшета — чипсет Snapdragon 8 Elite, доповнений до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5T і накопичувачем UFS 4.0. Планшет працює під управлінням Android 15 з попередньо встановленою оболонкою OxygenOS 15.

Xiaomi Pad 7 Ultra

Цей китайський планшет оснащений величезним 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3.2K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт.

Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra Фото: Xiaomi

Екран підтримує сертифікацію Dolby Vision, HDR10+ та TÜV Rheinland Eye Comfort. Він також доступний із покриттям Nano-Soft Light, яке зменшує відблиски та віддзеркалення, забезпечуючи відчуття письма як на папері.

Redmi K Pad

Компактний планшет, орієнтований на продуктивність. Девайс оснащений 8,8-дюймовим 3K-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц і захисним склом Gorilla Glass 5.

Планшет Redmi K Pad Фото: Xiaomi

Ще Redmi K Pad оснащений першим в історії Xiaomi подвійним інтерфейсом USB-C, підтримує байпасну зарядку і використовує систему рідинного охолодження з великою пластиною VC.

Vivo Pad 5 Pro

Відмінний планшет для роботи та розваг. Він оснащений 13-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 3.1K і адаптивною частотою оновлення 144 Гц, а також стильним дизайном.

Планшет Vivo Pad 5 Pro Фото: Vivo

Це надлегка модель завтовшки всього 5,96 мм і вагою 578 г. Vivo використовує чипсет Dimensity 9400, до 16 ГБ оперативної пам'яті і до 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Lenovo Yoga Tab Plus

Перший планшет Lenovo зі штучним інтелектом. Він оснащений 12,7-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 900 ніт.

Планшет Lenovo Yoga Tab Plus Фото: Lenovo

Yoga Tab Plus працює під управлінням Android 14 з оболонкою ZUI 16 і обіцяє три оновлення ОС і чотири роки оновлень безпеки.

Lenovo оснастила планшет інструментами штучного інтелекту, такими як AI Note і AI Transcript. Девайс працює на базі процесора Snapdragon 8 третього покоління з нейронним процесором Qualcomm Hexagon. Акумулятор ємністю 10 200 мА-год підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Раніше експерти назвали найкращі бюджетні планшети 2025 року. Особливою симпатією користувався Galaxy Tab від Samsung — такі планшети порахували хорошими в будь-якому бюджетному сегменті.

Також Фокус писав про топ-8 бюджетних планшетів Android, які заслуговують на увагу. У той список потрапили Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, а також Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2 та інші.