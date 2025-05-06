Найкращі бюджетні планшети 2025 року: експерти назвали найкласніші моделі (фото)

Сьогодні ринок пропонує величезний спектр планшетів на будь-який смак — від наймініатюрнішого Fire 7 від Amazon до величезного iPad Air від Apple. Однак експерти рекомендують придивитися до лінійки Android, тому що вона може виявитися найзручнішою.

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Про це пише androidauthority.com.

Видання звертає особливу увагу на Galaxy Tab від Samsung — хоча у нього теж багато різних варіантів, і багато моделей дуже схожі між собою.

Чому планшети Galaxy Tab?

Деякі користувачі можуть зазнавати складнощів при переході на гаджет, який являє собою щось середнє між телефоном і ноутбуком. Саме так експерти і радять ставитися до планшета — як до чогось зовсім іншого. Він не повинен дублювати спілкування в соціальних мережах, які вже є на телефоні, і не повинен ставати портативною "робочою станцією", як ноутбук.

З цим завданням відмінно справляється лінійка Galaxy Tab. Наприклад, що стосується Galaxy Tab A8, то там експерти відзначають співвідношення сторін 16:10, оптимальне для більшості сучасного контенту. Зокрема, на таких девайсах дуже зручно дивитися серіали.

Поряд із чудовим досвідом потокової передачі Samsung, широке (або дуже високе) співвідношення сторін чудово підходить для багатозадачності. 12,4-дюймовий дисплей Galaxy Tab S9 Plus дає змогу користувачеві "перетягувати" два менших вікна, водночас не відволікаючи від основного дисплея ноутбука.

Планшет Galaxy Tab S10 Ultra 7 Galaxy Tab S10 Ultra 7 Фото: androidauthority.com

Багатозадачність доступна і на інших планшетах Android — наприклад, на OnePlus Pad 2 разом з його Stylo 2 і чохлом-книжкою, але його відносно квадратне співвідношення сторін 7:5 робить його зручнішим для читання вебсторінок, ніж для перемикання між вікнами. Galaxy Tabs у цьому контексті показує себе набагато краще.

Планшет Galaxy Tab A9 Фото: androidauthority.com

До того ж, якість збірки планшетів Samsung однаково висока у всіх цінових категоріях. Звісно, Galaxy Tab S10 Plus з його поєднанням Enhanced Armor Aluminum і Gorilla Glass 5 вражає, але і більш доступні планшети — Galaxy Tab A9 Plus і Galaxy Tab S10 FE — не відстають у сенсі якості. Вони забезпечені міцними алюмінієвими (з невеликими вставками пластику) корпусами, а у Galaxy Tab S10 FE є ще й захист IP68.

Що за ціною?

Як уже було сказано, Samsung Galaxy Tabs хороші в кожному бюджетному сегменті.

Найдоступніший варіант — Samsung Galaxy Tab A9 Plus ($219.99 на Amazon). Там, щоправда, в комплекті не поставляється S Pen, і є обмеження у вигляді 15 Вт для дротового заряджання, зате в нього більший і більш гладкий дисплей, ніж у Galaxy Tab A8. Такий девайс стане в пригоді в поїздці — коли потрібен великий екран, але немає сенсу брати з собою щось дорожче.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ($499 на Amazon) — імовірно, найкращий конкурент iPad. Він поставляється з S Pen у коробці, підтримує Wi-Fi 6e і опціонально 5G.

Samsung вирішила відмовитися від свого найменшого розміру екрана для серії Galaxy Tab S10, тому, якщо ви хочете 11-дюймовий планшет, вам доведеться повернутися трохи назад і взяти Galaxy Tab S9 (799 доларів на Amazon). Це досі хороший планшет, хоча чип Snapdragon 8 Gen 2 трохи відстає від Dimensity 9300 Plus від MediaTek у новій серії Galaxy Tab S10.

Нарешті, є універсальний Galaxy Tab S10 Plus ($999.99 у Samsung). У нього величезна батарея 10 090 мАг із дротовою зарядкою 45 Вт, однак доведеться обійтися без другої фронтальної камери та опції 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Раніше Фокус писав про топ 8 бюджетних планшетів Android, які заслуговують на увагу. У список потрапили Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Yoga Tab 13, Amazon Fire HD 8 (2022).

Також стало відомо, що в січні цього року було презентовано перший у світі планшет із вбудованим проєктором. Девайс TANK Pad E пропонує потужні функції, включно з вбудованим проєктором, що робить його ідеальним для роботи та відпочинку і в приміщенні, і на відкритому повітрі.