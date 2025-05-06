Лучшие бюджетные планшеты 2025 года: эксперты назвали самые классные модели (фото)

Сегодня рынок предлагает огромный спектр планшетов на любой вкус – от самого миниатюрного Fire 7 от Amazon до огромного iPad Air от Apple. Однако эксперты рекомендуют присмотреться к линейке Android, потому что она может оказаться самой удобной.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Издание обращает особое внимание на Galaxy Tab от Samsung – хотя у него тоже много разных вариантов, и многие модели очень похожи между собой.

Почему планшеты Galaxy Tab?

Некоторые пользователи могут испытывать сложности при переходе на гаджет, который являет собой нечто среднее между телефоном и ноутбуком. Именно так эксперты и советуют относиться к планшету — как к чему-то совершенно иному. Он не должен дублировать общение в социальных сетях, которые уже есть на телефоне, и не должен становиться портативной «рабочей станцией», как ноутбук.

С этой задачей отлично справляется линейка Galaxy Tab. Например, что касается Galaxy Tab A8, то там эксперты отмечают соотношение сторон 16:10, оптимальное для большинства современного контента. В частности, на таких девайсах очень удобно смотреть сериалы.

Наряду с превосходным опытом потоковой передачи Samsung, широкое (или очень высокое) соотношение сторон отлично подходит для многозадачности. 12,4-дюймовый дисплей Galaxy Tab S9 Plus позволяет пользователю «перетаскивать» два меньших окна, при этом не отвлекая от основного дисплея ноутбука.

Планшет Galaxy Tab S10 Ultra 7 Фото: androidauthority.com

Многозадачность доступна и на других планшетах Android – например, на OnePlus Pad 2 вместе с его Stylo 2 и чехлом-книжкой, но его относительно квадратное соотношение сторон 7:5 делает его более удобным для чтения веб-страниц, чем для переключения между окнами. Galaxy Tabs в этом контексте показывает себя гораздо лучше.

Планшет Galaxy Tab A9 Фото: androidauthority.com

К тому же, качество сборки планшетов Samsung одинаково высокое во всех ценовых категориях. Конечно, Galaxy Tab S10 Plus с его сочетанием Enhanced Armor Aluminum и Gorilla Glass 5 впечатляет, но и более доступные планшеты – Galaxy Tab A9 Plus и Galaxy Tab S10 FE – не отстают в смысле качества. Они снабжены прочными алюминиевыми (с небольшими вставками пластика) корпусами, а у Galaxy Tab S10 FE есть ещё и защита IP68.

Что по цене?

Как уже было сказано, Samsung Galaxy Tabs хороши в каждом бюджетном сегменте.

Самый доступный вариант – Samsung Galaxy Tab A9 Plus ($219.99 на Amazon). Там, правда, в комплекте не поставляется S Pen, и есть ограничения в виде15 Вт для проводной зарядки, но зато у него больший и более гладкий дисплей, чем у Galaxy Tab A8. Такой девайс пригодится в поездке – когда нужен большой экран, но нет смысла брать с собой что-то более дорогое.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ($499 на Amazon) — вероятно, лучший конкурент iPad. Он поставляется с S Pen в коробке, поддерживает Wi-Fi 6e и опционально 5G.

Samsung решила отказаться от своего наименьшего размера экрана для серии Galaxy Tab S10, поэтому, если вы хотите 11-дюймовый планшет, вам придется вернуться немного назад и взять Galaxy Tab S9 (799 долларов на Amazon). Это до сиз пор хороший планшет, хотя чип Snapdragon 8 Gen 2 немного отстает от Dimensity 9300 Plus от MediaTek в новой серии Galaxy Tab S10.

Наконец, есть универсальный Galaxy Tab S10 Plus ($999.99 у Samsung). У него огромная батарея 10 090 мАч с проводной зарядкой 45 Вт, однако придется обойтись без второй фронтальной камеры и опции 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Ранее Фокус писал про топ-8 бюджетных планшетов Android, которые заслуживают внимания. В список попали Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Yoga Tab 13, Amazon Fire HD 8 (2022).

Также стало известно, что в январе этого года был представлен первый в мире планшет со встроенным проектором. Девайс TANK Pad E предлагает мощные функции, включая встроенный проектор, что делает его идеальным для работы и отдыха и в помещении, и на открытом воздухе.