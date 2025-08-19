Планшет-кінотеатр: Blackview випустила гаджет із проектором і гігантською батареєю (фото)

Компанія Blackview представила захищений планшет Active 12 Pro, головними особливостями якого стали вбудований проектор, акумулятор на 30 000 мАг і яскравий ліхтар для кемпінгу. Пристрій підійде для активного відпочинку та роботи в польових умовах

Новинка виділяється на тлі стандартних планшетів не тільки захищеним корпусом, а й набором унікальних функцій, пише GSMArena. Гаджет вагою понад півтора кілограма призначений для тих, кому потрібен не просто планшет, а багатофункціональний пристрій для використання далеко від цивілізації.

Головна фішка Active 12 Pro — вбудований проектор з яскравістю 200 люмен і роздільною здатністю 1080p. В огляді зазначають, що в затемненому приміщенні він забезпечує напрочуд якісну картинку, здатну замінити телевізор для перегляду фільмів. Автоматична корекція викривлень і автофокус значно спрощують налаштування — достатньо направити проектор на стіну. З мінусів — чутний шум вентилятора охолодження. За продуктивність відповідає чип середнього рівня MediaTek Dimensity 7300.

Проектор планшета Blackview Active 12 Pro Фото: gsmarena.com

Встановлено також величезну батарею на 30 000 мАг, якої вистачає майже на 8 годин безперервної роботи проектора. У режимі веб-серфінгу пристрій пропрацював 50 годин. Завдяки швидкій зарядці на 120 Вт акумулятор повністю заповнюється за 2,5 години, а функція реверсивної зарядки дає змогу використовувати планшет як пауербанк. Ще одна особливість — потужний світлодіодний ліхтар на задній панелі, здатний освітити цілу кімнату або місцевість на природі.

Однак за унікальну технологію довелося заплатити компромісами. Головний з них — 11-дюймовий дисплей, який в огляді назвали "посереднім" через низький контраст і товсті рамки. Крім того, це громіздкий і важкий пристрій, не надто зручний для повсякденної експлуатації.

Вартість Blackview Active 12 Pro в Європі становить €576.

