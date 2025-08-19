Энергетическая гонка в разгаре: почему в США массово раскупают аккумуляторы

В мире энергетической автономии многие страны, включая США, ищут альтернативные методы генерации и хранения электроэнергии. Один из таких методов — использование аккумуляторных батарей промышленного масштаба, которые позволят использовать возобновляемую энергию в периоды ее избытка.

Идея заключается в обеспечении энергетической независимости Америки и ее способности самостоятельно обеспечивать энергоснабжение. Акцент сместился на более крупные аккумуляторные батареи, которые будут необходимы для обеспечения экономической безопасности США, а также экологической стабильности страны, пишет ecoticias.com.

Если Америка не будет стремиться к созданию независимой энергетической инфраструктуры, то сможет столкнуться с такими проблемами, как:

Волатильность цен на топливо, приводящая к серьезным экономическим потрясениям.

Увеличение числа отключений электроэнергии по всей стране при росте спроса на энергию.

Чрезмерная зависимость от иностранных поставок энергии.

Отрасли промышленности испытывают трудности из-за отсутствия постоянного электроснабжения.

В связи с растущим спросом на коммерческую энергию и ростом числа центров обработки данных, неподготовленные сети будут неспособны справиться с растущими потребностями в электроэнергии из-за растущей популярности искусственного интеллекта, облачных вычислений и электромобилей.

Опора на аккумуляторные системы промышленного масштаба, — пожалуй, лучший способ сократить зависимость от ископаемого топлива и максимально эффективно использовать пиковые периоды энергоснабжения.

Рост возобновляемой энергетики в США

С ростом популярности солнечных электростанций ожидается рост производства солнечной энергии на 33% этим летом. Также ожидается рост гидроэлектроэнергии примерно на 6% благодаря улучшению водоснабжения на Западе страны. Такой переход на возобновляемые источники энергии означает использование методов производства энергии, максимально использующих чистую энергию. Америка, безусловно, готова к одному из крупнейших в своей истории проектов солнечной энергетики: 10 000 крыш исчезнут под береговой линией.

Страна рассматривает возможность использования аккумуляторных батарей промышленного масштаба для расширения использования чистой энергии, 65 ГВт — это общая мощность аккумуляторных батарей промышленного масштаба, которую США должны достичь к 2026 году, согласно EIA. Изначально, в начале 2024 года, этот показатель составлял всего 17 ГВт, а теперь он вырос до 65 ГВт.

Эти 65 ГВт мощности обеспечат:

Стабильность американской энергосети даже в периоды чрезмерного спроса на электроэнергию.

Снижение зависимости от иностранной нефти и газа и сохранение энергетической безопасности Америки.

Различные отрасли, такие как транспорт, по-прежнему обеспечены надежным резервным электроснабжением.

Энергетическая гонка только началась, и, ориентируясь на цифру в 65 ГВт, США ищут способы стать более энергонезависимыми. Однако речь не только о промышленных масштабах — сегодня каждое домохозяйство стремится перейти на зеленую энергию, чтобы меньше платить по счетам, снизить углеродный след и пользоваться накопленной энергией, независимо от того, есть ли перебои в электросети. Поэтому американцам также важно обзавестись мощными аккумуляторами, чтобы почувствовать себя энергонезависимыми.

Ранее мы писали, вертикальная турбина выдерживает порывы ветра 210 км/ч. Секрет производительности вертикальной турбины кроется в сочетании двух типов лопастей, что обеспечивает эффективность как при слабом ветре, так и в экстремальных условиях.