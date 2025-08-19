Енергетичні перегони в розпалі: чому в США масово розкуповують акумулятори

У світі енергетичної автономії багато країн, включно зі США, шукають альтернативні методи генерації та зберігання електроенергії. Один із таких методів — використання акумуляторних батарей промислового масштабу, які дадуть змогу використовувати поновлювану енергію в періоди її надлишку.

Ідея полягає в забезпеченні енергетичної незалежності Америки та її здатності самостійно забезпечувати енергопостачання. Акцент змістився на більші акумуляторні батареї, які будуть необхідні для забезпечення економічної безпеки США, а також екологічної стабільності країни, пише ecoticias.com.

Якщо Америка не прагнутиме до створення незалежної енергетичної інфраструктури, то зможе зіткнутися з такими проблемами, як:

Волатильність цін на паливо, що призводить до серйозних економічних потрясінь.

Збільшення кількості відключень електроенергії по всій країні при зростанні попиту на енергію.

Надмірна залежність від іноземних поставок енергії.

Галузі промисловості зазнають труднощів через відсутність постійного електропостачання.

У зв'язку зі зростаючим попитом на комерційну енергію і зростанням кількості центрів обробки даних, непідготовлені мережі будуть нездатні впоратися зі зростаючими потребами в електроенергії через зростаючу популярність штучного інтелекту, хмарних обчислень і електромобілів.

Опора на акумуляторні системи промислового масштабу, — мабуть, найкращий спосіб скоротити залежність від викопного палива і максимально ефективно використовувати пікові періоди енергопостачання.

Зростання відновлюваної енергетики в США

Зі зростанням популярності сонячних електростанцій очікується зростання виробництва сонячної енергії на 33% цього літа. Також очікується зростання гідроелектроенергії приблизно на 6% завдяки поліпшенню водопостачання на Заході країни. Такий перехід на поновлювані джерела енергії означає використання методів виробництва енергії, що максимально використовують чисту енергію. Америка, безумовно, готова до одного з найбільших у своїй історії проєктів сонячної енергетики: 10 000 дахів зникнуть під береговою лінією.

Країна розглядає можливість використання акумуляторних батарей промислового масштабу для розширення використання чистої енергії, 65 ГВт — це загальна потужність акумуляторних батарей промислового масштабу, яку США мають досягти до 2026 року, згідно з EIA. Спочатку, на початку 2024 року, цей показник становив лише 17 ГВт, а тепер він зріс до 65 ГВт.

Ці 65 ГВт потужності забезпечать:

Стабільність американської енергомережі навіть у періоди надмірного попиту на електроенергію.

Зниження залежності від іноземної нафти і газу та збереження енергетичної безпеки Америки.

Різні галузі, такі як транспорт, як і раніше забезпечені надійним резервним електропостачанням.

Енергетичні перегони тільки розпочалися, і, орієнтуючись на цифру в 65 ГВт, США шукають способи стати більш енергонезалежними. Однак ідеться не тільки про промислові масштаби — сьогодні кожне домогосподарство прагне перейти на зелену енергію, щоб менше платити за рахунками, знизити вуглецевий слід і користуватися накопиченою енергією, незалежно від того, чи є перебої в електромережі. Тому американцям також важливо обзавестися потужними акумуляторами, щоб відчути себе енергонезалежними.

