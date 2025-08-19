Енергетичні перегони в розпалі: чому в США масово розкуповують акумулятори
У світі енергетичної автономії багато країн, включно зі США, шукають альтернативні методи генерації та зберігання електроенергії. Один із таких методів — використання акумуляторних батарей промислового масштабу, які дадуть змогу використовувати поновлювану енергію в періоди її надлишку.
Ідея полягає в забезпеченні енергетичної незалежності Америки та її здатності самостійно забезпечувати енергопостачання. Акцент змістився на більші акумуляторні батареї, які будуть необхідні для забезпечення економічної безпеки США, а також екологічної стабільності країни, пише ecoticias.com.
Якщо Америка не прагнутиме до створення незалежної енергетичної інфраструктури, то зможе зіткнутися з такими проблемами, як:
- Волатильність цін на паливо, що призводить до серйозних економічних потрясінь.
- Збільшення кількості відключень електроенергії по всій країні при зростанні попиту на енергію.
- Надмірна залежність від іноземних поставок енергії.
- Галузі промисловості зазнають труднощів через відсутність постійного електропостачання.
У зв'язку зі зростаючим попитом на комерційну енергію і зростанням кількості центрів обробки даних, непідготовлені мережі будуть нездатні впоратися зі зростаючими потребами в електроенергії через зростаючу популярність штучного інтелекту, хмарних обчислень і електромобілів.
Опора на акумуляторні системи промислового масштабу, — мабуть, найкращий спосіб скоротити залежність від викопного палива і максимально ефективно використовувати пікові періоди енергопостачання.
Зростання відновлюваної енергетики в США
Зі зростанням популярності сонячних електростанцій очікується зростання виробництва сонячної енергії на 33% цього літа. Також очікується зростання гідроелектроенергії приблизно на 6% завдяки поліпшенню водопостачання на Заході країни. Такий перехід на поновлювані джерела енергії означає використання методів виробництва енергії, що максимально використовують чисту енергію. Америка, безумовно, готова до одного з найбільших у своїй історії проєктів сонячної енергетики: 10 000 дахів зникнуть під береговою лінією.
Країна розглядає можливість використання акумуляторних батарей промислового масштабу для розширення використання чистої енергії, 65 ГВт — це загальна потужність акумуляторних батарей промислового масштабу, яку США мають досягти до 2026 року, згідно з EIA. Спочатку, на початку 2024 року, цей показник становив лише 17 ГВт, а тепер він зріс до 65 ГВт.
Ці 65 ГВт потужності забезпечать:
- Стабільність американської енергомережі навіть у періоди надмірного попиту на електроенергію.
- Зниження залежності від іноземної нафти і газу та збереження енергетичної безпеки Америки.
- Різні галузі, такі як транспорт, як і раніше забезпечені надійним резервним електропостачанням.
Енергетичні перегони тільки розпочалися, і, орієнтуючись на цифру в 65 ГВт, США шукають способи стати більш енергонезалежними. Однак ідеться не тільки про промислові масштаби — сьогодні кожне домогосподарство прагне перейти на зелену енергію, щоб менше платити за рахунками, знизити вуглецевий слід і користуватися накопиченою енергією, незалежно від того, чи є перебої в електромережі. Тому американцям також важливо обзавестися потужними акумуляторами, щоб відчути себе енергонезалежними.
Раніше ми писали, вертикальна турбіна витримує пориви вітру 210 км/год. Секрет продуктивності вертикальної турбіни криється в поєднанні двох типів лопатей, що забезпечує ефективність як за слабкого вітру, так і в екстремальних умовах.