Сколько оперативной памяти нужно ПК и ноутбукам в 2025 году: объем для Windows и Maс

Оперативная память является одним из самых главных характеристик компьютера или ноутбука. Эксперт Сезар Каденас, который пишет о потребительской электронике более 10 лет, рассказал, какой объем нужен для комфортной работы сегодня.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — это модуль кратковременной памяти компьютера, которая хранится для быстрого доступа. Таким образом, устройству не нужно использовать память для открытия документа или использования ресурсов программы, что обеспечивает высокую производительность. Обозреватель техники Сезар Каденас подсказал в статье для издания ZDnet, как правильно выбрать объем в 2025 году. —

Сколько оперативной памяти нужно?

По его словам, выбор во многом зависит от типа операционной системы. Для новых потребительских ноутбуков с Windows 16 ГБ ОЗУ стали необходимым минимумом. Современные рабочие нагрузки возросли настолько, что при меньшем объеме оперативной памяти устройство будет ограничено лишь простыми задачами, такими как написание электронных писем, просмотр веб-страниц или видео на YouTube.

В то же время, среднестатистический сотрудник, вероятно, использует десятки вкладок в браузере, несколько приложений в фоновом режиме и (возможно) генеративный ИИ, а все это требует немало памяти. Поэтому большинству пользователей нужно не менее 16 ГБ, а лучше больше.

С MacBook ситуация несколько иная. Поскольку устройства Apple оптимизированы для повседневных задач, 8 ГБ оперативной памяти дают им немного больше возможностей, чем стандартному ноутбуку с Windows. Более мощные модели, такие как MacBook Pro и MacBook Pro Max, предлагают 24 ГБ, 36 ГБ и больше, что делает их одними из самых мощных ноутбуков на рынке, но также и одними из самых дорогих.

Ноутбук MacBook Pro 14 с процессором M4 Фото: engadget.com

Третий вариант устройств для выбора — Chromebook, ее популярность резко возросла за последние несколько лет из-за невысокой цены и легкой операционной системы ChromeOS. Благодаря последней Chromebook может без проблем обойтись 8 ГБ памяти или даже меньше, что делает их отличными машинами для решения базовых задач, таких как работа в браузере и использование Google Suite. Однако им доступно гораздо меньше программ, чем Windows.

Чем больше оперативной памяти — тем быстрее будет работать компьютер, но большую роль также играет цена. Поэтому эксперт рекомендует при покупке устройства учитывать, для каких целей нужно его использовать. 16 ГБ памяти достаточно для большинства случаев, хотя для видеоигр или творческих задач, например, монтажа видео, стоит рассмотреть вариант с 32 ГБ.

Что означает DDR?

Иногда при покупке компьютера можно заметить рядом с количеством гигабайт надпись "DDR" и цифру. Это аббревиатура, означающая "удвоенная скорость передачи данных". Если коротко, DDR — это технология, повышающая скорость передачи данных из оперативной памяти в другие компоненты, например, процессор. На сегодняшний день существует пять основных поколений, а последнее из них — DDR5.

Существуют также разновидности этой технологии. Наиболее примечательной версией является LPDDR5X (что означает "low-power double data rate 5X") — более энергоэффективная версия DDR5, разработанная специально для мобильных устройств. В ближайшее время выход DDR6 не предвидится, хотя выпуск нового поколения анонсировали в начале июля.

