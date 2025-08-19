Скільки оперативної пам'яті потрібно ПК і ноутбукам у 2025 році: обсяг для Windows і Мас

Оперативна пам'ять є однією з найголовніших характеристик комп'ютера або ноутбука. Експерт Сезар Каденас, який пише про споживчу електроніку понад 10 років, розповів, який обсяг потрібен для комфортної роботи сьогодні.

Related video

Оперативний запам'ятовувальний пристрій (ОЗП) — це модуль короткочасної пам'яті комп'ютера, яка зберігається для швидкого доступу. Таким чином, пристрою не потрібно використовувати пам'ять для відкриття документа або використання ресурсів програми, що забезпечує високу продуктивність. Оглядач техніки Сезар Каденас підказав у статті для видання ZDnet, як правильно обрати об'єм у 2025 році. -

Скільки оперативної пам'яті потрібно?

За його словами, вибір багато в чому залежить від типу операційної системи. Для нових споживчих ноутбуків з Windows 16 ГБ ОЗП стали необхідним мінімумом. Сучасні робочі навантаження зросли настільки, що за меншого об'єму оперативної пам'яті пристрій буде обмежений лише простими завданнями, як-от написання електронних листів, перегляд веб-сторінок або відео на YouTube.

Водночас середньостатистичний співробітник, імовірно, використовує десятки вкладок у браузері, кілька застосунків у фоновому режимі та (можливо) генеративний ШІ, а все це потребує чимало пам'яті. Тому більшості користувачів потрібно не менше 16 ГБ, а краще більше.

З MacBook ситуація дещо інша. Оскільки пристрої Apple оптимізовані для повсякденних завдань, 8 ГБ оперативної пам'яті дають їм трохи більше можливостей, ніж стандартному ноутбуку з Windows. Потужніші моделі, такі як MacBook Pro і MacBook Pro Max, пропонують 24 ГБ, 36 ГБ і більше, що робить їх одними з найпотужніших ноутбуків на ринку, але також і одними з найдорожчих.

Ноутбук MacBook Pro 14 із процесором M4 Фото: engadget.com

Третій варіант пристроїв для вибору — Chromebook, її популярність різко зросла за останні кілька років через невисоку ціну і легку операційну систему ChromeOS. Завдяки останній Chromebook може без проблем обійтися 8 ГБ пам'яті або навіть менше, що робить їх чудовими машинами для вирішення базових завдань, як-от робота в браузері та використання Google Suite. Однак їм доступно набагато менше програм, ніж Windows.

Чим більше оперативної пам'яті — тим швидше працюватиме комп'ютер, але велику роль також відіграє ціна. Тому експерт рекомендує під час купівлі пристрою враховувати, для яких цілей потрібно його використовувати. 16 ГБ пам'яті достатньо для більшості випадків, хоча для відеоігор або творчих завдань, наприклад, монтажу відео, варто розглянути варіант із 32 ГБ.

Що означає DDR?

Іноді під час купівлі комп'ютера можна помітити поруч із кількістю гігабайт напис "DDR" і цифру. Це абревіатура, що означає "подвоєна швидкість передачі даних". Якщо коротко, DDR — це технологія, що підвищує швидкість передачі даних з оперативної пам'яті в інші компоненти, наприклад, процесор. На сьогодні існує п'ять основних поколінь, а останнє з них — DDR5.

Існують також різновиди цієї технології. Найбільш примітною версією є LPDDR5X (що означає "low-power double data rate 5X") — більш енергоефективна версія DDR5, розроблена спеціально для мобільних пристроїв. Найближчим часом вихід DDR6 не передбачається, хоча випуск нового покоління анонсували на початку липня.

Раніше експерти визначили три найкращі ноутбуки у 2025 році. MacBook Air 15 (М4), Samsung Galaxy Book 5 Pro і Alienware Area-51 сильно виділяються на тлі конкурентів.