Забудьте о крышах: американцы массово ставят солнечные панели на балконы (фото)

В США набирают популярность компактные солнечные панели, которые можно установить на балконе или во дворе, подключив к обычной розетке. Эти системы, давно распространенные в Европе, привлекают американцев доступностью и простотой установки.

Related video

Панели размером с дверь стали удобной альтернативой для жителей квартир и домов, которые хотят приобщиться к возобновляемой энергетике без капитальных вложений. Ведь установка панелей на крыше зачастую дорого обходится, сообщает ABC News.

Главное преимущество таких систем — низкий порог входа. Например, один из владельцев установил на своей террасе комплект за $2000, который экономит ему около $35 в месяц. Для сравнения, полноценная установка панелей на крышу обошлась бы ему в $50 тысяч. Более простые модели стоят около $400, а их установка занимает 10-15 минут и не требует специальных навыков.

Однако широкому распространению технологии мешает отсутствие единых правил. В разных штатах и у разных поставщиков электроэнергии действуют свои требования, что создает неопределенность для покупателей. Некоторые компании требуют для подключения таких панелей те же разрешения, что и для полноценных крышных систем. Впрочем, в штате Юта уже заметен позитивный сдвиг: там приняли закон, упрощающий установку и освобождающий владельцев от сложных согласований.

Солнечные панели на балконе Фото: brightsolarpower.net

Несмотря на простоту, экономическая выгода пока не совсем очевидна. Эксперты отмечают, что из-за более высокой цены в США по сравнению с Европой (в среднем $2000 против $600), окупаемость таких систем может занять до 10 лет и дольше. Поэтому для многих покупателей главным мотивом становится не столько экономия, сколько желание позаботиться об экологии.

Раньше Фокус рассказывал о том, что солнечные панели — не панацея, а производство энергии находится под угрозой из-за неочевидной проблемы. Европа сталкивается со стремительным ростом температуры и ростом спроса на энергию. Нынешняя экстремальная жара выявила существенные уязвимости европейской энергосети.