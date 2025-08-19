Забудьте про дахи: американці масово ставлять сонячні панелі на балкони (фото)

У США набирають популярності компактні сонячні панелі, які можна встановити на балконі або у дворі, підключивши до звичайної розетки. Ці системи, давно поширені в Європі, приваблюють американців доступністю і простотою установки.

Панелі розміром з двері стали зручною альтернативою для мешканців квартир і будинків, які хочуть долучитися до відновлюваної енергетики без капітальних вкладень. Адже встановлення панелей на даху часто дорого обходиться, повідомляє ABC News.

Головна перевага таких систем — низький поріг входу. Наприклад, один із власників встановив на своїй терасі комплект за $2000, який економить йому близько $35 на місяць. Для порівняння, повноцінне встановлення панелей на дах обійшлося б йому в $50 тисяч. Простіші моделі коштують близько $400, а їхнє встановлення займає 10-15 хвилин і не потребує спеціальних навичок.

Однак широкому поширенню технології заважає відсутність єдиних правил. У різних штатах і в різних постачальників електроенергії діють свої вимоги, що створює невизначеність для покупців. Деякі компанії вимагають для підключення таких панелей ті самі дозволи, що й для повноцінних дахових систем. Утім, у штаті Юта вже помітне позитивне зрушення: там ухвалили закон, що спрощує установку і звільняє власників від складних узгоджень.

Сонячні панелі на балконі Фото: brightsolarpower.net

Незважаючи на простоту, економічна вигода поки не зовсім очевидна. Експерти зазначають, що через вищу ціну в США порівняно з Європою (у середньому $2000 проти $600), окупність таких систем може зайняти до 10 років і довше. Тому для багатьох покупців головним мотивом стає не стільки економія, скільки бажання подбати про екологію.

