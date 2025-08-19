Интернет будущего уже здесь: создан cигнал, огибающий любые препятствия и мертвые зоны

Сверхбыстрые беспроводные сети нового поколения, необходимые для VR-систем и беспилотных автомобилей, имеют критический недостаток — их сигнал не проходит сквозь стены. Но инженеры из Принстонского университета нашли решение: систему на базе ИИ, которая заставляет сигнал изгибаться и обходить препятствия

Речь идет о сетях суб-терагерцового диапазона (основа для будущих 6G/7G), которые обеспечивают гигантскую скорость передачи данных. Но их сигнал, в отличие от обычного Wi-Fi, распространяется узким лучом и блокируется любым препятствием. Новая система решает эту проблему, заставляя сигнал буквально изгибаться в пространстве, пишет Interesting Engineering.

В основе технологии лежат так называемые "лучи Airy" — особым образом сформированные волны, которые могут двигаться по кривой траектории. Вместо того чтобы отражаться от препятствий, они огибают их — инженеры сравнивают этот маневр с крученым броском в бейсболе. Сама концепция таких лучей известна давно, но раньше ее практическое применение было невозможным.

Прорыв инженеров из Принстона заключается в том, что они научили нейросеть в реальном времени подбирать оптимальную траекторию изгиба для сигнала в зависимости от окружения. Искусственный интеллект постоянно анализирует пространство и мгновенно адаптирует форму луча, если на его пути появляется новый объект или перемещается старый.

Для обучения нейронки команда разработала специальный симулятор, позволивший смоделировать бесчисленное количество сценариев в помещениях без прогонки реальных тестов. В результате ИИ натренировали находить оптимальный путь для сигнала в любой, даже самой загроможденной обстановке.

Эта разработка — важный шаг к внедрению суб-терагерцовых сетей. Они смогут обеспечить скорость передачи данных в 10 раз выше, чем существующие беспроводные системы. Хотя до коммерческого применения еще далеко, успешные эксперименты показывают, что интернет будущего без "мертвых зон" становится реальностью.

