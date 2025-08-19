Інтернет майбутнього вже тут: створено сигнал, що огинає будь-які перешкоди та мертві зони

Надшвидкі бездротові мережі нового покоління, необхідні для VR-систем і безпілотних автомобілів, мають критичний недолік — їхній сигнал не проходить крізь стіни. Але інженери з Прінстонського університету знайшли рішення: систему на базі ШІ, що змушує сигнал згинатися й обходити перешкоди

Йдеться про мережі суб-терагерцового діапазону (основа для майбутніх 6G/7G), які забезпечують гігантську швидкість передачі даних. Але їхній сигнал, на відміну від звичайного Wi-Fi, поширюється вузьким променем і блокується будь-якою перешкодою. Нова система вирішує цю проблему, змушуючи сигнал буквально згинатися в просторі, пише Interesting Engineering.

В основі технології лежать так звані "промені Airy" — особливим чином сформовані хвилі, які можуть рухатися по кривій траєкторії. Замість того щоб відбиватися від перешкод, вони огинають їх — інженери порівнюють цей маневр з крученим кидком у бейсболі. Сама концепція таких променів відома давно, але раніше її практичне застосування було неможливим.

Прорив інженерів з Прінстона полягає в тому, що вони навчили нейромережу в реальному часі підбирати оптимальну траєкторію вигину для сигналу залежно від оточення. Штучний інтелект постійно аналізує простір і миттєво адаптує форму променя, якщо на його шляху з'являється новий об'єкт або переміщується старий.

Для навчання нейронки команда розробила спеціальний симулятор, що дав змогу змоделювати незліченну кількість сценаріїв у приміщеннях без прогону реальних тестів. У результаті ШІ натренували знаходити оптимальний шлях для сигналу в будь-якій, навіть найбільш захаращеній обстановці.

Ця розробка — важливий крок до впровадження суб-терагерцових мереж. Вони зможуть забезпечити швидкість передачі даних у 10 разів вищу, ніж наявні бездротові системи. Хоча до комерційного застосування ще далеко, успішні експерименти показують, що інтернет майбутнього без "мертвих зон" стає реальністю.

