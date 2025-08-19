Хакеры могут сломать электромобили и поджечь дома из любой точки мира: исследование (видео)

Исследователи из Trend Micro продемонстрировали на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, США, что хакеры могут взламывать зарядные станции для электромобилей, что порой может сжечь дом.

Сейчас технология разрабатывается без учета требований безопасности. Хакер из любой точки мира может подключиться и поджечь устройство, если оно слабо защищено, неисправно или модифицировано. Об этом сообщает издание PC Mag.

Как рассказал исследователь Trend Micro Танос Калиянакис, его команда сначала провела базовое тестирование на заводских немодифицированных зарядных станций для электромобилей. Некоторые из них успешно противостояли взлому, в то время как другие были уязвимы.

Однако даже относительно надежные устройства можно сделать уязвимыми, а потом взломать, если внести небольшую физическую модификацию. Для этого нужно нагрузить зарядку максимальной мощностью и максимально возможной силой тока.

"Мы использовали группу нагревателей для получения тока различной силы во время испытаний", — рассказал Танос Калиянакис.

Разные виды зарядных устройств уязвимы для взлома и возгорания Фото: Trend Micro

При испытаниях во всех случаях кабели перегревались, некоторые даже загорались и разбрызгивали расплавленную медь. Другие же выделяли в воздух горючие газы, которые затем тоже воспламенялись. В одном случае держатель кабеля расплавился и отвалился от стены.

Джонатан Андерссон, менеджер по исследованиям в области безопасности в Trend Micro, обратил внимание, что любой кабель, который не загорелся и не получил видимых повреждений, все равно расплавился внутри и вышел из строя. Перегрев устройств занимал от 1 до 5,5 часов.

"Если расплавленный кабель закоротит сигнальные каналы, ваш электромобиль может выйти из строя", — подчеркнул он.

Как предупредили в Trend Micro, не стоит рассчитывать, что автоматический выключатель спасет зарядное устройство электромобиля, если только это не дорогой прибор с электронным расцепителем (ETU), который стоит намного дороже обычного "автомата". Для сокращения ущерба лучше не класть кабель под зарядное устройство или под легковоспламеняющиеся предметы, не держать кабель скрученным во время зарядки, не обматывать шнур вокруг зарядного устройства, даже если так рекомендует производитель. Лучше всего использовать короткий кабель.

Джонатан Андерссон призвал поставщиков зарядных устройств для электромобилей признать проблему и устранить ее. По его словам, каждый день в продаже появляются новые, но некачественные зарядные устройства с теми же уязвимостями.

Исследователь показал простую схему модифицированного зарядного устройства, которое не будет перегреваться, и предложил использовать ее. Кроме того, он попросил создавать программно-независимые, аппаратные механизмы безопасности, чтобы снизить риски возгорания.

В прошлом году на конференции Black Hat эксперты показали, что хакеры могут вмешиваться в график зарядки, снижать скорость зарядки или повышать расходы на электроэнергию. Однако это не так страшно, как физическое повреждение и пожары.

Ранее писали, что на борту самолета вспыхнул пожар из-за внешнего аккумулятора. Устройство находилось на багажной полке и вышло из строя в полете.