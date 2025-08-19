Хакери можуть зламати електромобілі та підпалити будинки з будь-якої точки світу: дослідження (відео)

Дослідники з Trend Micro продемонстрували на конференції Black Hat у Лас-Вегасі, США, що хакери можуть зламувати зарядні станції для електромобілів, що часом може спалити будинок.

Зараз технологія розробляється без урахування вимог безпеки. Хакер з будь-якої точки світу може під'єднатися і підпалити пристрій, якщо він слабко захищений, несправний або модифікований. Про це повідомляє видання PC Mag.

Як розповів дослідник Trend Micro Танос Каліянакіс, його команда спочатку провела базове тестування на заводських немодифікованих зарядних станцій для електромобілів. Деякі з них успішно протистояли злому, тоді як інші були вразливі.

Однак навіть відносно надійні пристрої можна зробити вразливими, а потім зламати, якщо внести невелику фізичну модифікацію. Для цього потрібно навантажити зарядку максимальною потужністю і максимально можливою силою струму.

"Ми використовували групу нагрівачів для отримання струму різної сили під час випробувань", — розповів Танос Каліянакіс.

Різні види зарядних пристроїв уразливі для злому і загоряння Фото: Trend Micro

Під час випробувань у всіх випадках кабелі перегрівалися, деякі навіть загорялися і розбризкували розплавлену мідь. Інші ж виділяли в повітря горючі гази, які потім теж запалювалися. В одному випадку тримач кабелю розплавився і відвалився від стіни.

Джонатан Андерссон, менеджер із досліджень у сфері безпеки в Trend Micro, звернув увагу, що будь-який кабель, який не загорівся і не зазнав видимих ушкоджень, все одно розплавився всередині і вийшов з ладу. Перегрів пристроїв займав від 1 до 5,5 годин.

"Якщо розплавлений кабель закоротить сигнальні канали, ваш електромобіль може вийти з ладу", — наголосив він.

Як попередили в Trend Micro, не варто розраховувати, що автоматичний вимикач врятує зарядний пристрій електромобіля, якщо тільки це не дорогий прилад з електронним розчеплювачем (ETU), який коштує набагато дорожче за звичайний "автомат". Для скорочення збитків краще не класти кабель під зарядний пристрій або під легкозаймисті предмети, не тримати кабель скрученим під час заряджання, не обмотувати шнур навколо зарядного пристрою, навіть якщо так рекомендує виробник. Найкраще використовувати короткий кабель.

Джонатан Андерссон закликав постачальників зарядних пристроїв для електромобілів визнати проблему і усунути її. За його словами, щодня у продажу з'являються нові, але неякісні зарядні пристрої з тими самими вразливостями.

Дослідник показав просту схему модифікованого зарядного пристрою, який не буде перегріватися, і запропонував використовувати її. Крім того, він попросив створювати програмно-незалежні, апаратні механізми безпеки, щоб знизити ризики загоряння.

Минулого року на конференції Black Hat експерти показали, що хакери можуть втручатися в графік зарядки, знижувати швидкість зарядки або підвищувати витрати на електроенергію. Однак це не так страшно, як фізичне пошкодження і пожежі.

Раніше писали, що на борту літака спалахнула пожежа через зовнішній акумулятор. Пристрій знаходився на багажній полиці і вийшов з ладу в польоті.