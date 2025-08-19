Samsung теряет свой трон на рынке складных смартфонов из-за неочевидного бренда: о ком речь

На европейском рынке складных гаджетов назревают большие перемены. Samsung, долгое время бывшая почти монополистом в секторе, столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны Honor. А будущий складной iPhone от Apple грозит полностью изменить расстановку сил.

Related video

Доля Samsung в сегменте складных смартфонов книжного типа в Европе упала с 98% в 2022 году до 73% в 2023-м. Главная причина — усиление позиций конкурентов, в первую очередь Honor, пишет Counterpoint Research. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году складные устройства займут почти 10% премиального сегмента рынка смартфонов.

В июле Samsung выпустила Galaxy Z Fold7 — свой самый тонкий и легкий складной смартфон на сегодня. Однако лидерство южнокорейского IT-гиганта уже под угрозой. Honor анонсировала флагманский Magic V5, который выйдет в Европе 28 августа. Новинка лучше по всем параметрам: тоньше корпус, более емкая батарея (5820 мАч против 4400 мАч у Fold7), лучше защита от влаги и пыли.

Доли брендов в европейском сегменте складных смартфонов Фото: Counterpoint Research

Впрочем, по прогнозам экспертов, изменить все способна дебютная раскладушка Apple. По слухам, компания представит свой первый аппарат такого типа в 2026 году. Учитывая огромную и лояльную аудиторию Apple, это событие наверняка даст рынку мощный толчок, стимулируя всех игроков предлагать больше инноваций.

Хотя складные устройства все еще остаются нишевым продуктом, их популярность быстро растет. Если в 2024 году на них приходилось около 2% от всех продаж смартфонов в Европе, то к 2028-му, по прогнозам, они займут уже почти 10% в премиальном ценовом диапазоне (от $800). Опасения потребителей по поводу цены и надежности постепенно уходят на второй план благодаря улучшениям в каждом поколении новинок.

Раньше Фокус рассказывал про новый смартфон Honor с роскошным дизайном. Спецверсия складной модели Magic V Flip 2 выйдет в коллаборации с британским люксовым модным домом Jimmy Choo.