Новый смартфон Honor получит роскошный дизайн: что придумали производители

Китайская компания Honor собирается выпустить складной смартфон Magic V Flip 2 в коллаборации с британским люксовым модным домом Jimmy Choo. Это будет уже второй совместный "лакшери"-проект.

Новинка выйдет вслед за эксклюзивным смартфоном Motorola Razr, созданном в сотрудничестве с компанией Swarovski, напоминает androidpolice.com. «Каждый дизайн продуман до мелочей; каждое открытие и закрытие — словно пробуждение скрытого звездного неба», – цитирует издание официальное сообщение компании Honor.

Информацию о сотрудничестве подтвердили и в компании Jimmy Choo. В публикации на странице Instagram сказано, что задняя панель смартфона будет украшена «изысканной инкрустацией, в которой инновации сочетаются с искусством, создавая ослепительную игру света с каждым изящным изгибом и раскрытием».

Издание напоминает, что Honor работала с Jimmy Choo и над первым раскладным телефоном Magic V, вышедшим ранее в этом году. Традицию украшенной кристаллами задней панели, видимо, решили не менять, но на этот раз инкрустация будет другого цвета. Magic V был выполнен в зеленом, а Magic V Flip 2 оформят в синей гамме.

Еще у первой версии Jimmy Choo была особая гравировку на шарнире, фирменные обои и соответствующие чехлы для телефона. Ожидается, что все это сохранится и для модели Magic V Flip 2.

Что касается характеристик нового складного смартфона, то пока это по большей части слухи. Однако уже есть информация про 4-дюймовый OLED-экран, который выведет его на один уровень с Samsung Galaxy Z Flip 7, а также про открытый 6,8-дюймовый OLED-дисплей и большой аккумулятор емкостью 5500 мАч (достаточно мощный для компактных складных смартфонов).

Правда, ничего из этого пока не подтверждено официально. Дата выхода смартфона Magic V Flip 2 тоже еще не объявлена.

Однако, как отмечает издание, учитывая, что анонсы выпустили уже и сама компания Honor, и дом Jimmy Choo, новинку можно ожидать в ближайшее время.

Напомним, ранее в этом месяце компания Motorola выпустила "ювелирный" смартфон. Речь о специальной версии складного смартфона Razr с кристаллами Swarovski. Причем это было уже не первое сотрудничество Motorola со Swarovski. Ранее в этом году в рамках коллаборации выходили «блестящие» беспроводные наушники Buds Loop,

Что касается компании Honor, то ранее она представила новый складной смартфон Magic V5. Он был заявлен как самый тонкий в мире, – однако технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.