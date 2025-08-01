Слухи подтвердились: Motorola выпускает "ювелирный" смартфон (фото)
Бренд Motorola работает над специальной версией складного смартфона Razr с кристаллами Swarovski. Новинка будет официально представлена уже в ближайшие дни, 5 августа.
Таким образом, появившиеся ранее утечки теперь подтвердились рендерами самой Motorola, пишет phonearena.com. Как отмечает издание, в отличие от версии Razr Plus (2025), выполненной в розовом цвете и посвященной светской львице Пэрис Хилтон, версия Swarovski Edition ориентирована на обычную модель Razr. Судя по новым рендерам, эта версия включает в себя:
- инкрустированную кристаллами заднюю панель с текстурой, напоминающей ткань,
- полированные светоотражающие «пуговицы» для дополнительной элегантности
- кристалл Swarovski, вмонтированный в петлю складного смартфона.
Появились и предварительные характеристики изысканной «раскладушки».
Внутри все тоже как обычно, отмечают эксперты. Телефон получил тот же чипсет MediaTek Dimensity 7400X, тот же 6,9-дюймовый складной основной дисплей AMOLED, тот же 3,6-дюймовый внешний экран и двойную камеру с разрешением 50 Мп.
Это уже не первое сотрудничество Motorola со Swarovski. Ранее в этом году в рамках коллаборации уже выходили «блестящие» беспроводные наушники Buds Loop, и, судя по всему, такими лимитированными изданиями Motorola хочет заинтересовать ценителей шика и блеска. Правда, пока неясно, будет ли это мировая премьера нового складного смартфона, или же «раскладушка» с кристаллами выйдет в ограниченную продажу в каких-то конкретных регионах.
Но если заявленная на данный момент цена в 699 долларов (около 30 тысяч гривен) сохранится, то новая Motorola может стать самым доступным «роскошным» складным смартфоном на рынке.
Напомним, ранее смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов. Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ тоже назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.
А модель Motorola Razr Ultra была включена в список смартфонов Android, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить. Особое внимание привлек дизайн смартфона – деревянная задняя панель и необычная отделка из кожи и атласа.