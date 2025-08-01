Чутки підтвердилися: Motorola випускає "ювелірний" смартфон (фото)

Бренд Motorola працює над спеціальною версією складного смартфона Razr з кристалами Swarovski. Новинка буде офіційно представлена вже найближчими днями, 5 серпня.

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Таким чином, витоки, що з'явилися раніше, тепер підтвердилися рендерами самої Motorola, пише phonearena.com. Як зазначає видання, на відміну від версії Razr Plus (2025), виконаної в рожевому кольорі та присвяченої світській левиці Періс Гілтон, версія Swarovski Edition орієнтована на звичайну модель Razr. Судячи з нових рендерів, ця версія містить у собі:

інкрустовану кристалами задню панель із текстурою, що нагадує тканину,

поліровані світловідбивні "ґудзики" для додаткової елегантності

кристал Swarovski, вмонтований у петлю складного смартфона.

Смартфон Moto Razr 60 Swarovski Edition (рендер) Фото: ytechb.com

З'явилися й попередні характеристики вишуканої "розкладачки".

Motorola Razr (характеристики) Фото: gizmochina.com

Усередині все теж як завжди, зазначають експерти. Телефон отримав той самий чипсет MediaTek Dimensity 7400X, той самий 6,9-дюймовий складаний основний дисплей AMOLED, той самий 3,6-дюймовий зовнішній екран і подвійну камеру з роздільною здатністю 50 Мп.

Це вже не перша співпраця Motorola зі Swarovski. Раніше цього року в рамках колаборації вже виходили "блискучі" бездротові навушники Buds Loop, і, судячи з усього, такими лімітованими виданнями Motorola хоче зацікавити поціновувачів шику і блиску. Щоправда, поки що незрозуміло, чи буде це світова прем'єра нового складного смартфона, або ж "розкладачка" з кристалами вийде в обмежений продаж у якихось конкретних регіонах.

Але якщо заявлена на даний момент ціна в 699 доларів (близько 30 тисяч гривень) збережеться, то нова Motorola може стати найдоступнішим "розкішним" складним смартфоном на ринку.

Нагадаємо, раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг теж називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.

А модель Motorola Razr Ultra була включена до списку смартфонів Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити. Особливу увагу привернув дизайн смартфона — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення зі шкіри та атласу.