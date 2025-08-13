Новий смартфон Honor отримає розкішний дизайн: що придумали виробники

Китайська компанія Honor має намір випустити складаний смартфон Magic V Flip 2 у колаборації з британським люксовим модним будинком Jimmy Choo. Це буде вже другий спільний "лакшері"-проект.

Новинка вийде слідом за ексклюзивним смартфоном Motorola Razr, створеним у співпраці з компанією Swarovski, нагадує androidpolice.com. "Кожен дизайн продуманий до дрібниць; кожне відкриття і закриття — немов пробудження прихованого зоряного неба", — цитує видання офіційне повідомлення компанії Honor.

Інформацію про співпрацю підтвердили і в компанії Jimmy Choo. У публікації на сторінці Instagram сказано, що задня панель смартфона буде прикрашена "вишуканою інкрустацією, в якій інновації поєднуються з мистецтвом, створюючи сліпучу гру світла з кожним витонченим вигином і розкриттям".

Видання нагадує, що Honor працювала з Jimmy Choo і над першим розкладним телефоном Magic V, що вийшов раніше цього року. Традицію прикрашеної кристалами задньої панелі, мабуть, вирішили не змінювати, але цього разу інкрустація буде іншого кольору. Magic V був виконаний у зеленому, а Magic V Flip 2 оформлять у синій гамі.

Ще перша версія Jimmy Choo мала особливе гравіювання на шарнірі, фірмові шпалери та відповідні чохли для телефону. Очікується, що все це збережеться і для моделі Magic V Flip 2.

Що стосується характеристик нового складного смартфона, то поки це здебільшого чутки. Однак уже є інформація про 4-дюймовий OLED-екран, який виведе його на один рівень з Samsung Galaxy Z Flip 7, а також про відкритий 6,8-дюймовий OLED-дисплей і великий акумулятор ємністю 5500 мАг (досить потужний для компактних складних смартфонів).

Щоправда, нічого з цього поки не підтверджено офіційно. Дата виходу смартфона Magic V Flip 2 теж ще не оголошена.

Однак, як зазначає видання, враховуючи, що анонси випустили вже і сама компанія Honor, і дім Jimmy Choo, новинку можна очікувати найближчим часом.

Нагадаємо, раніше цього місяця компанія Motorola випустила "ювелірний" смартфон. Мова про спеціальну версію складного смартфона Razr з кристалами Swarovski. Причому це була вже не перша співпраця Motorola зі Swarovski. Раніше цього року в рамках колаборації виходили "блискучі" бездротові навушники Buds Loop,

Що стосується компанії Honor, то раніше вона представила новий складаний смартфон Magic V5. Він був заявлений як найтонший у світі, — однак технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.