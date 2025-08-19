Samsung втрачає свій трон на ринку складних смартфонів через неочевидний бренд: про кого йдеться

На європейському ринку складних гаджетів назрівають великі зміни. Samsung, яка довгий час була майже монополістом у секторі, зіткнулася з серйозною конкуренцією з боку Honor. А майбутній складаний iPhone від Apple загрожує повністю змінити розстановку сил.

Частка Samsung у сегменті складних смартфонів книжкового типу в Європі впала з 98% у 2022 році до 73% у 2023-му. Головна причина — посилення позицій конкурентів, насамперед Honor, пише Counterpoint Research. Аналітики прогнозують, що до 2028 року складні пристрої займуть майже 10% преміального сегмента ринку смартфонів.

У липні Samsung випустила Galaxy Z Fold7 — свій найтонший і найлегший складаний смартфон на сьогодні. Однак лідерство південнокорейського IT-гіганта вже під загрозою. Honor анонсувала флагманський Magic V5, який вийде в Європі 28 серпня. Новинка краща за всіма параметрами: тонший корпус, більш ємна батарея (5820 мАг проти 4400 мАг у Fold7), кращий захист від вологи та пилу.

Частки брендів у європейському сегменті складних смартфонів Фото: Counterpoint Research

Утім, за прогнозами експертів, змінити все здатна дебютна розкладачка Apple. За чутками, компанія представить свій перший апарат такого типу в 2026 році. З огляду на величезну і лояльну аудиторію Apple, ця подія напевно дасть ринку потужний поштовх, стимулюючи всіх гравців пропонувати більше інновацій.

Хоча складні пристрої все ще залишаються нішевим продуктом, їхня популярність швидко зростає. Якщо у 2024 році на них припадало близько 2% від усіх продажів смартфонів у Європі, то до 2028-го, за прогнозами, вони займуть уже майже 10% у преміальному ціновому діапазоні (від $800). Побоювання споживачів щодо ціни та надійності поступово відходять на другий план завдяки поліпшенням у кожному поколінні новинок.

