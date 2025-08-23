Вас тайно читают: как защититься от слежки в мессенджерах с помощью секретного кода

В популярных сервисах WhatsApp и iMessage есть скрытая функция проверки ключа. Она позволяет убедиться, что вашу переписку не перехватывают посторонние — простой способ защититься от опасного взлома.

Речь идет о защите от так называемой атаки "man-in-the-middle", когда злоумышленник незаметно вклинивается в диалог и может читать все сообщения. Для проверки безопасности в чатах предусмотрен специальный код верификации, который должен совпадать у обоих собеседников, пишет The Sun.

Суть метода проста: у каждого чата со сквозным шифрованием есть уникальный код безопасности. Если этот код одинаковый у вас и у вашего собеседника, значит, соединение безопасно и никто посторонний не может прочитать диалог. Если коды не совпадают, это может быть признаком того, что ваша переписка перехвачена.

Как проверить код в WhatsApp:

Откройте чат с нужным человеком и нажмите на его имя вверху экрана. Перейдите в раздел "Шифрование". Вы увидите QR-код и 60-значный цифровой код. Сравните эти данные с вашим собеседником. Лучше всего сделать это при личной встрече, отсканировав QR-код. Если все в порядке, появится зеленая галочка. Если вы не рядом, можно отправить 60-значный код через другой, надежный канал связи (но не через сам WhatsApp).

Слева — раздел шифрования в WhatsApp, справа — пункт для проверки контакта в параметрах iMessage Фото: Скриншот The Sun

Как проверить код в iMessage:

Сначала убедитесь, что функция включена. Зайдите в "Настройки", нажмите на свое имя, пролистайте вниз и выберите "Проверка ключа контакта". Активируйте ее. Ваш собеседник должен сделать то же самое. Откройте переписку в iMessage, нажмите на имя контакта вверху. Пролистайте вниз и выберите "Проверить контакт". На экране появится код. Сравните его с кодом собеседника (лично, по FaceTime или другому защищенному каналу). Если коды совпадают, нажмите "Отметить как проверенного".

Если в любом из мессенджеров коды не совпали, рекомендуется немедленно прекратить переписку до выяснения обстоятельств.

