Вас таємно читають: як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду
У популярних сервісах WhatsApp і iMessage є прихована функція перевірки ключа. Вона дає змогу переконатися, що ваше листування не перехоплюють сторонні, — простий спосіб захиститися від небезпечного злому.
Йдеться про захист від так званої атаки "man-in-the-middle", коли зловмисник непомітно вклинюється в діалог і може читати всі повідомлення. Для перевірки безпеки в чатах передбачено спеціальний код верифікації, який має збігатися в обох співрозмовників, пише The Sun.
Суть методу проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки. Якщо цей код однаковий у вас і у вашого співрозмовника, значить, з'єднання безпечне і ніхто сторонній не може прочитати діалог. Якщо коди не збігаються, це може бути ознакою того, що ваше листування перехоплено.
Як перевірити код у WhatsApp:
- Відкрийте чат із потрібною людиною і натисніть на її ім'я вгорі екрана.
- Перейдіть у розділ "Шифрування". Ви побачите QR-код і 60-значний цифровий код.
- Порівняйте ці дані з вашим співрозмовником. Найкраще зробити це під час особистої зустрічі, відсканувавши QR-код. Якщо все гаразд, з'явиться зелена галочка. Якщо ви не поруч, можна відправити 60-значний код через інший, надійний канал зв'язку (але не через сам WhatsApp).
Як перевірити код в iMessage:
- Спочатку переконайтеся, що функція ввімкнена. Зайдіть у "Налаштування", натисніть на своє ім'я, перегорніть донизу і виберіть "Перевірка ключа контакту". Активуйте її. Ваш співрозмовник має зробити те саме.
- Відкрийте листування в iMessage, натисніть на ім'я контакту вгорі.
- Прогорніть униз і виберіть "Перевірити контакт". На екрані з'явиться код.
- Порівняйте його з кодом співрозмовника (особисто, через FaceTime або інший захищений канал). Якщо коди збігаються, натисніть "Відзначити як перевіреного".
Якщо в будь-якому з месенджерів коди не збіглися, рекомендується негайно припинити листування до з'ясування обставин.
Раніше Фокус повідомляв, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Месенджер додає додаткову функцію, яка має захистити від шахрайства в групових чатах.