Вас таємно читають: як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду

У популярних сервісах WhatsApp і iMessage є прихована функція перевірки ключа. Вона дає змогу переконатися, що ваше листування не перехоплюють сторонні, — простий спосіб захиститися від небезпечного злому.

Йдеться про захист від так званої атаки "man-in-the-middle", коли зловмисник непомітно вклинюється в діалог і може читати всі повідомлення. Для перевірки безпеки в чатах передбачено спеціальний код верифікації, який має збігатися в обох співрозмовників, пише The Sun.

Суть методу проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки. Якщо цей код однаковий у вас і у вашого співрозмовника, значить, з'єднання безпечне і ніхто сторонній не може прочитати діалог. Якщо коди не збігаються, це може бути ознакою того, що ваше листування перехоплено.

Як перевірити код у WhatsApp:

Відкрийте чат із потрібною людиною і натисніть на її ім'я вгорі екрана. Перейдіть у розділ "Шифрування". Ви побачите QR-код і 60-значний цифровий код. Порівняйте ці дані з вашим співрозмовником. Найкраще зробити це під час особистої зустрічі, відсканувавши QR-код. Якщо все гаразд, з'явиться зелена галочка. Якщо ви не поруч, можна відправити 60-значний код через інший, надійний канал зв'язку (але не через сам WhatsApp).

Ліворуч — розділ шифрування у WhatsApp, праворуч — пункт для перевірки контакту в параметрах iMessage Фото: Скріншот The Sun

Як перевірити код в iMessage:

Спочатку переконайтеся, що функція ввімкнена. Зайдіть у "Налаштування", натисніть на своє ім'я, перегорніть донизу і виберіть "Перевірка ключа контакту". Активуйте її. Ваш співрозмовник має зробити те саме. Відкрийте листування в iMessage, натисніть на ім'я контакту вгорі. Прогорніть униз і виберіть "Перевірити контакт". На екрані з'явиться код. Порівняйте його з кодом співрозмовника (особисто, через FaceTime або інший захищений канал). Якщо коди збігаються, натисніть "Відзначити як перевіреного".

Якщо в будь-якому з месенджерів коди не збіглися, рекомендується негайно припинити листування до з'ясування обставин.

Раніше Фокус повідомляв, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Месенджер додає додаткову функцію, яка має захистити від шахрайства в групових чатах.