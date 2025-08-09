Не ігноруйте це повідомлення: як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp

Месенджер WhatsApp додає додаткову функцію, яка має захистити від шахрайства в групових чатах. Попередження спрацьовує одразу, щойно користувач отримує запрошення приєднатися до чату.

Related video

Повідомлення про безпеку показується навіть раніше, ніж саме запрошення, пише The Sun. У цьому повідомленні міститиметься інформація про групу (зокрема про дату її створення), про те, хто вас запросив, і про кількість учасників чату.

Там також буде попередження про шахрайство та інформація про те, як обмежити коло осіб, які можуть запрошувати вас у групові чати у WhatsApp. У таких запобіжних заходів є серйозні підстави — адже через дії шахраїв ви можете залишитися без грошей на вашому банківському рахунку.

Нова функція заснована на "контекстній картці", яку WhatsApp запустив минулого року. Така "картка" якраз і показує ключову інформацію про групу.

Ці "контекстні картки" відображатимуться для всіх груп, до яких ви запрошені, а нові огляди безпеки WhatsApp з'являтимуться у вигляді "проміжної" сторінки, коли хтось, кого ви, можливо, не знаєте, надішле вам запрошення.

Раніше WhatsApp спільно з компаніями Meta і OpenAI припинили діяльність злочинного шахрайського центру, який за допомогою ChatGPT розсилав повідомлення з обіцянками роботи для тих, хто приєднувався до чат-групи WhatsApp.

Потім шахраї показували людям підроблені звіти про те, скільки грошей вони "заробили", а після цього просили користувачів внести гроші на криптовалютний рахунок як ще одне "завдання".

Сервіс WhatsApp також тестує способи боротьби з шахрайством, за якого зловмисники зв'язуються з вами на інших платформах, а потім просять перенести розмову у WhatsApp.

Раніше Фокус писав, що у додатку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція , — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, крім того, як її позбутися".

Крім того, користувачі iPhone висміяли оновлений дизайн WhatsApp — їм не сподобався його зелений колір. Тому розробникам довелося шукати інші колірні рішення — спеціально для власників смартфонів Apple.