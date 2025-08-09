Не ігноруйте це повідомлення: як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp
Месенджер WhatsApp додає додаткову функцію, яка має захистити від шахрайства в групових чатах. Попередження спрацьовує одразу, щойно користувач отримує запрошення приєднатися до чату.
Повідомлення про безпеку показується навіть раніше, ніж саме запрошення, пише The Sun. У цьому повідомленні міститиметься інформація про групу (зокрема про дату її створення), про те, хто вас запросив, і про кількість учасників чату.
Там також буде попередження про шахрайство та інформація про те, як обмежити коло осіб, які можуть запрошувати вас у групові чати у WhatsApp. У таких запобіжних заходів є серйозні підстави — адже через дії шахраїв ви можете залишитися без грошей на вашому банківському рахунку.
Нова функція заснована на "контекстній картці", яку WhatsApp запустив минулого року. Така "картка" якраз і показує ключову інформацію про групу.
Ці "контекстні картки" відображатимуться для всіх груп, до яких ви запрошені, а нові огляди безпеки WhatsApp з'являтимуться у вигляді "проміжної" сторінки, коли хтось, кого ви, можливо, не знаєте, надішле вам запрошення.
Раніше WhatsApp спільно з компаніями Meta і OpenAI припинили діяльність злочинного шахрайського центру, який за допомогою ChatGPT розсилав повідомлення з обіцянками роботи для тих, хто приєднувався до чат-групи WhatsApp.
Потім шахраї показували людям підроблені звіти про те, скільки грошей вони "заробили", а після цього просили користувачів внести гроші на криптовалютний рахунок як ще одне "завдання".
Сервіс WhatsApp також тестує способи боротьби з шахрайством, за якого зловмисники зв'язуються з вами на інших платформах, а потім просять перенести розмову у WhatsApp.
Раніше Фокус писав, що у додатку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, крім того, як її позбутися".
Крім того, користувачі iPhone висміяли оновлений дизайн WhatsApp — їм не сподобався його зелений колір. Тому розробникам довелося шукати інші колірні рішення — спеціально для власників смартфонів Apple.
Ще одним неприємним нововведенням стала поява у WhatsApp дратівливої функціїякої там взагалі-то не повинно було бути. Мова про рекламу — при тому, що засновники месенджера запевняли, що такого у WhatsApp ніколи не станеться.