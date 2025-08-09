Не игнорируйте это сообщение: как защититься от мошенников в приложении WhatsApp

Мессенджер WhatsApp добавляет дополнительную функцию, которая должна защитить от мошенничества в групповых чатах. Предупреждение срабатывает сразу, как только пользователь получает приглашение присоединиться к чату.

Уведомление о безопасности показывается даже раньше, чем само приглашение, пишет The Sun. В этом сообщении будет содержаться информация о группе (в том числе о дате ее создания), о том, кто вас пригласил, и о количестве участников чата.

Там также будет предупреждение о мошенничестве и информация о том, как ограничить круг лиц, которые могут приглашать вас в групповые чаты в WhatsApp. У таких мер предосторожности есть серьезные основания – ведь из-за действий мошенников вы можете остаться без денег на вашем банковском счете.

Новая функция основана на «контекстной карточке», которую WhatsApp запустил в прошлом году. Такая «карточка» как раз и показывает ключевую информацию о группе.

Эти «контекстные карточки» будут отображаться для всех групп, в которые вы приглашены, а новые обзоры безопасности WhatsApp будут появляться в виде «промежуточной» страницы, когда кто-то, кого вы, возможно, не знаете, отправит вам приглашение.

Ранее WhatsApp совместно с компаниями Meta и OpenAI пресекли деятельность преступного мошеннического центра, который с помощью ChatGPT рассылал сообщения с обещаниями работы для тех, кто присоединялся к чат-группе WhatsApp.

Затем мошенники показывали людям поддельные отчеты о том, сколько денег они «заработали», а после этого просили пользователей внести деньги на криптовалютный счет в качестве еще одного «задания».

Сервис WhatsApp также тестирует способы борьбы с мошенничеством, при котором злоумышленники связываются с вами на других платформах, а затем просят перенести разговор в WhatsApp.

Ранее Фокус писал, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция , – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».

Кроме того, пользователи iPhone высмеяли обновленный дизайн WhatsApp – им не понравился его зеленый цвет. Поэтому разработчикам пришлось искать другие цветовые решения – специально для владельцев смартфонов Apple.