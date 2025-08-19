Аккумуляторы будут хранить вдвое больше энергии: что придумали китайские ученые

Группа исследователей из Тяньцзинского университета в Китае достигла значительного прорыва в технологии литиевых аккумуляторов, удвоив количество энергии, которую батарея может хранить относительно своего размера и веса.

Благодаря их высокой плотности энергии литиевые аккумуляторы являются важным компонентом для электромобилей. Сейчас лучшие аккумуляторы Tesla имеют плотность энергии около 300 ватт-часов на килограмм, тогда как аккумулятор, разработанный китайскими учеными, имеет плотность энергии более 600 ватт-часов на килограмм, сообщает Tech Xplore

Как объясняют в издании, одна из проблем современных литиевых батарей кроется в жидкости, которая называется электролитом, через который движутся ионы лития. Электролит может "засоряться", поскольку каждый ион лития окружен другими, создавая жесткую структуру, которая ограничивает эффективность, стабильность и производительность аккумулятора.

Ученые утверждают, что решили эту проблему, создав новый электролит с более дезорганизованной структурой, которая позволяет ионам двигаться более свободно. Предложенная ими конструкция делокализованного электролита преодолела внутренние ограничения традиционных электролитов.

Во время испытаний новый аккумулятор не только продемонстрировал высокую плотность энергии, но и оставался стабильным в течение более 100 циклов зарядки и разрядки. Электролит также не воспламенялся под открытым огнем и работал при температуре -60°C без замерзания.

Сейчас батарея находится на стадии экспериментальных испытаний и еще не готова к массовому производству. Производительность и безопасность технологии еще предстоит тщательно проверить в реальных условиях.

Если производство таких аккумуляторов в конце концов удастся масштабировать, это может увеличить запас хода электромобилей, одновременно сократив время их зарядки. Кроме того, разработка может лечь в основу более безопасных аккумуляторов большей емкости для многих бытовых устройств.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в США разработали технологию, которая может помочь создать более безопасные и долговечные литий-металлические аккумуляторы для электромобилей и крупномасштабных накопителей энергии.