Акумулятори будуть зберігати удвічі більше енергії: що придумали китайські вчені

Група дослідників з Тяньцзінського університету в Китаї досягла значного прориву в технології літієвих акумуляторів, подвоївши кількість енергії, яку батарея може зберігати відносно свого розміру та ваги.

Завдяки їхній високій щільності енергії літієві акумулятори є важливим компонентом для електромобілів. Наразі найкращі акумулятори Tesla мають щільність енергії близько 300 ват-годин на кілограм, тоді як акумулятор, розроблений китайськими вченими, має щільність енергії понад 600 ват-годин на кілограм, повідомляє Tech Xplore

Як пояснюють у виданні, одна з проблем сучасних літієвих батарей криється в рідині, яка називається електролітом, через який рухаються іони літію. Електроліт може "засмічуватися", оскільки кожен іон літію оточений іншими, створюючи жорстку структуру, яка обмежує ефективність, стабільність та продуктивність акумулятора.

Вчені стверджують, що розв’язали цю проблему, створивши новий електроліт з більш дезорганізованою структурою, яка дозволяє іонам рухатися вільніше. Запропонована ними конструкція делокалізованого електроліту подолала внутрішні обмеження традиційних електролітів.

Під час випробувань новий акумулятор не лише продемонстрував високу щільність енергії, а й залишався стабільним протягом понад 100 циклів заряджання та розряджання. Електроліт також не займався під відкритим вогнем і працював при температурі -60°C без замерзання.

Наразі батарея перебуває на стадії експериментальних випробувань і ще не готова до масового виробництва. Продуктивність та безпеку технології ще належить ретельно перевірити в реальних умовах.

Якщо виробництво таких акумуляторів зрештою вдасться масштабувати, це може збільшити запас ходу електромобілів, одночасно скоротивши час їх заряджання. Окрім того, розробка може лягти в основу безпечніших акумуляторів більшої місткості для багатьох побутових пристроїв.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в США розробили технологію, яка може допомогти створити безпечніші та довговічніші літій-металічні акумулятори для електромобілів та великомасштабних накопичувачів енергії.