Филиппины построили солнечную ферму прямо на воде: в чем прорыв технологии (фото)

На Филиппинских островах запустили первую в стране плавучую солнечную электростанцию. Технология не только генерирует чистую энергию, но и решает проблему нехватки площади, работая эффективнее наземных аналогов.

Related video

Проект мощностью 4,99 МВт расположен на водохранилище Малубог в городе Толедо, пишет Clean Technica. Он стал результатом сотрудничества горнодобывающей компании Carmen Copper и инжиниринговой фирмы Black & Veatch, пишет Forbes. Эта инициатива — важный шаг для региона на пути к достижению местных целей по возобновляемой энергетике. Филиппинские власти хотят построить инфраструктуру, позволяющую получать до 50% всей энергии из возобновляемых источников к 2040 году.

Выбор водохранилища для размещения фермы не случаен и дает сразу несколько важных преимуществ. Во-первых, вода постоянно охлаждает панели, что повышает их эффективность по сравнению с наземными платформами. Во-вторых, такой подход не занимает ценную землю, которую можно использовать для сельского хозяйства или недвижимости. При этом тень от 8540 солнечных панелей значительно сокращает испарение воды из водохранилища — важный экологический бонус для региона.

Плавучая солнечная ферма в Филиппинах с другого ракурса Фото: CleanTechnica

Солнечная ферма уже обеспечивает около 10% потребностей в энергии для медного рудника Carmen Copper, снижая его зависимость от ископаемого топлива. Однако главный потенциал проекта — в его масштабируемости. Текущую мощность в 4,99 МВт можно расширить до 50 МВт, что в будущем позволит полностью перевести рудник на возобновляемую энергию. Это наглядный пример того, как крупная промышленность может переходить на чистые источники.

Раньше Фокус рассказывал про массовое отключение солнечных панелей в Индии. В стране ограничивают производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.