Філіппіни побудували сонячну ферму просто на воді: у чому прорив технології (фото)

На Філіппінських островах запустили першу в країні плавучу сонячну електростанцію. Технологія не тільки генерує чисту енергію, а й розв'язує проблему нестачі площі, працюючи ефективніше за наземні аналоги.

Проєкт потужністю 4,99 МВт розташований на водосховищі Малубог у місті Толедо, пише Clean Technica. Він став результатом співпраці гірничодобувної компанії Carmen Copper та інжинірингової фірми Black & Veatch, пише Forbes. Ця ініціатива — важливий крок для регіону на шляху до досягнення місцевих цілей з відновлюваної енергетики. Філіппінська влада хоче побудувати інфраструктуру, що дасть змогу отримувати до 50% всієї енергії з поновлюваних джерел до 2040 року.

Вибір водосховища для розміщення ферми не випадковий і дає відразу кілька важливих переваг. По-перше, вода постійно охолоджує панелі, що підвищує їхню ефективність порівняно з наземними платформами. По-друге, такий підхід не займає цінну землю, яку можна використовувати для сільського господарства або нерухомості. При цьому тінь від 8540 сонячних панелей значно скорочує випаровування води з водосховища — важливий екологічний бонус для регіону.

Плавуча сонячна ферма у Філіппінах з іншого ракурсу Фото: CleanTechnica

Сонячна ферма вже забезпечує близько 10% потреб в енергії для мідного рудника Carmen Copper, знижуючи його залежність від викопного палива. Однак головний потенціал проєкту — в його масштабованості. Поточну потужність у 4,99 МВт можна розширити до 50 МВт, що в майбутньому дасть змогу повністю перевести рудник на поновлювану енергію. Це наочний приклад того, як велика промисловість може переходити на чисті джерела.

Раніше Фокус розповідав про масове відключення сонячних панелей в Індії. У країні обмежують виробництво сонячної енергії, щоб підтримувати стабільність своєї енергомережі та зменшити навантаження на лінії електропередач.