Эффективность солнечных панелей выросла в разы, а энергия стала дешевле: в чем секрет

Исследователи из Ольборгского университета создали гибридную систему хранения энергии, которая решает проблему нестабильности солнечной генерации. Технология объединяет аккумуляторы и суперконденсаторы, продлевая срок службы батарей и снижая затраты.

Related video

Главная минус солнечной энергетики — ее нестабильность: солнце не всегда светит в пиковые часы потребления. Новая гибридная система хранения энергии решает эту проблему, объединяя литий-ионные аккумуляторы с суперконденсаторами. Решение делает солнечную энергию более надежной и экономичной, пишет Solar Daily.

В основе технологии лежит разделение задач. Суперконденсаторы, способные мгновенно отдавать и принимать большой заряд, берут на себя резкие скачки мощности, которые обычно быстро изнашивают аккумуляторы. Литий-ионные батареи, в свою очередь, отвечают за долгосрочное накопление и хранение энергии. Специальный адаптивный фильтр в реальном времени распределяет нагрузку между ними, обеспечивая оптимальный режим работы для каждого компонента.

Длительные испытания системы показали впечатляющие результаты. Новый подход снизил нагрузку на батареи на 13%, что значительно продлевает срок их службы и сокращает расходы на замену. При этом система солнечных панелей не только сохранила свою энергоэффективность, но и помогла стабилизировать работу электросети, сглаживая пики генерации.

В дальнейшем команда планирует провести более детальное тестирование с реальными аккумуляторными ячейками. Экономические расчеты еще предстоит уточнить. Тем не менее, уже сейчас эта разработка считается весомым шагом вперед к созданию более практичных и экономически выгодных солнечных станций, которые ускорят переход на чистую энергию.

Ранее Фокус писал про массовые установки солнечных панелей на балконах в США. Такие системы, давно распространенные в Европе, привлекают американцев доступностью и простотой установки.