Ефективність сонячних панелей зросла в рази, а енергія стала дешевшою: у чому секрет

Дослідники з Ольборзького університету створили гібридну систему зберігання енергії, яка вирішує проблему нестабільності сонячної генерації. Технологія об'єднує акумулятори та суперконденсатори, продовжуючи термін служби батарей і знижуючи витрати.

Головний мінус сонячної енергетики — її нестабільність: сонце не завжди світить у пікові години споживання. Нова гібридна система зберігання енергії вирішує цю проблему, об'єднуючи літій-іонні акумулятори з суперконденсаторами. Рішення робить сонячну енергію більш надійною та економічною, пише Solar Daily.

В основі технології лежить поділ завдань. Суперконденсатори, здатні миттєво віддавати і приймати великий заряд, беруть на себе різкі стрибки потужності, які зазвичай швидко зношують акумулятори. Літій-іонні батареї, своєю чергою, відповідають за довгострокове накопичення і зберігання енергії. Спеціальний адаптивний фільтр у реальному часі розподіляє навантаження між ними, забезпечуючи оптимальний режим роботи для кожного компонента.

Тривалі випробування системи показали вражаючі результати. Новий підхід знизив навантаження на батареї на 13%, що значно подовжує термін їхньої служби і скорочує витрати на заміну. При цьому система сонячних панелей не тільки зберегла свою енергоефективність, а й допомогла стабілізувати роботу електромережі, згладжуючи піки генерації.

Надалі команда планує провести більш детальне тестування з реальними акумуляторними комірками. Економічні розрахунки ще належить уточнити. Проте вже зараз ця розробка вважається вагомим кроком уперед до створення більш практичних і економічно вигідних сонячних станцій, які прискорять перехід на чисту енергію.

