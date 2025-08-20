Солнечные панели теперь производят не только энергию: о каком ценном ресурсе речь

Исследователи из Стэнфорда разработали систему, позволяющую солнечным панелям вырабатывать не только электричество, но и ценный ресурс для сельского хозяйства. Технология решает проблему дорогих удобрений, повышает эффективность самих панелей и очищает сточные воды.

Новая система использует солнечное тепло и электричество для извлечения аммиака из человеческой урины и его последующего преобразования в сульфат аммония — распространенное удобрение. По данным исследования, этот подход решает сразу несколько глобальных проблем, пишет Interesting Engineering.

В основе инновации лежит использование лишнего тепла от солнечных панелей. Медные трубки, проложенные за панелями, улавливают избыточное тепло, что ускоряет процесс извлечения аммиака более чем на 20%. Одновременно это охлаждает сами панели, повышая их энергоэффективность почти на 60%. Таким образом, система не только производит ценный ресурс, но и генерирует больше чистой энергии.

Эта технология особенно актуальна для регионов с ограниченными ресурсами. С ней удобрения нетрудно изготавливать прямо на месте, без необходимости в дорогих промышленных предприятиях и подключения к электросети. По подсчетам экспертов, человеческие отходы содержат достаточно азота, чтобы покрыть около 14% мирового спроса на удобрения.

Кроме аграрных и энергетических вопросов, система решает и важную санитарную задачу. Удаление азота из сточных вод делает их безопаснее для сброса или повторного использования для полива урожая. Это критически важно для стран, где более 80% сточных вод не проходят очистку. Команда уже трудится над более масштабным прототипом, а в будущем технологию могут адаптировать и для промышленных объектов, таких как очистные сооружения.

